El partido entre la Selección Peruana y Senegal tiene este significado inesperado para Mano Menezes

El debut de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana no será un simple amistoso de preparación. Para el estratega brasileño, enfrentar a Senegal representa el primer termómetro real para medir el potencial de un plantel que busca una identidad renovada.

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Piensa en el partido contra Senegal

Este encuentro adquiere un matiz especial debido al profundo conocimiento que el técnico posee sobre el fútbol africano. Menezes confesó que siguió de cerca la última Copa Africana de Naciones, lo que le otorga una perspectiva táctica privilegiada sobre su rival de turno.

Para el entrenador, el significado inesperado radica en utilizar a una potencia mundialista como espejo de sus propias carencias y virtudes. No se trata solo de ganar, sino de entender la distancia técnica que separa hoy a Perú de los equipos de élite internacional.

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La convocatoria de nuevos talentos junto a referentes históricos marca el inicio de una transición necesaria para el fútbol peruano. El estratega busca que este duelo ante el campeón de África acelere la madurez de los futbolistas que visten la “Blanquirroja” por primera vez.

Mano Menezes trabajando con la Selección Peruana. (Foto: X).

Mano Menezes marca las prioridades

Menezes ha sido enfático al señalar que el objetivo principal es la clasificación al Mundial 2030. Por ello, este partido es visto como la piedra angular de un proyecto a largo plazo que no permite distracciones ni conformismos iniciales.

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El respeto por lo que sucede dentro del campo es una de las máximas del nuevo cuerpo técnico nacional. Al enfrentar a un equipo con el oficio de Senegal, el técnico espera detectar qué jugadores tienen el carácter necesario para sostener un proceso de alta exigencia.

La Selección Peruana está cambiando

La prensa deportiva destaca que este debut internacional llega en un momento de incertidumbre y esperanza para la afición. Las declaraciones de Mano Menezes sugieren que el camino hacia el éxito requiere enfrentarse a los mejores desde el primer minuto de gestión.

Por lo mismo que, este choque en el calendario sirve para proyectar el nivel competitivo que la Selección Peruana debe alcanzar en el futuro cercano. El proceso de Menezes ha comenzado, y el examen ante los africanos dictará las primeras correcciones de su ambicioso plan de trabajo.

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Mano Menezes fue presentado este año por Jean Ferrari y Agustín Lozano. (Foto: X).

DATOS CLAVES