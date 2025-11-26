El debut de Fabio Gruber con la Selección Peruana en el amistoso ante Chile generó una ola de ilusión entre los hinchas, pero el propio defensor decidió aclarar su futuro con un mensaje honesto y directo. Aunque su actuación dejó sensaciones positivas, Gruber aseguró que todavía no tiene claro qué ocurrirá en los próximos meses respecto a nuevas convocatorias.

“Espero que me permitan volver a la Selección Peruana. Pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos y luego veremos. Hasta ahora no se ha comunicado mucho”, confesó Fabio Gruber en declaraciones al Diario Bild, con lo que pone en duda su presencia en las próximas convocatorias de la Selección Peruana.

Fabio Gruber también reveló lo impactante que fue vivir desde dentro la dinámica de la Selección Peruana: “Fue fantástico. Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí. La semana y media fue una experiencia increíble para mí”, comentó sobre la fuerza y unión del grupo.

Para el jugador, la experiencia no solo fue deportiva, sino también cultural. “Es simplemente una cultura completamente diferente”, agregó, destacando una adaptación rápida y un sentimiento que, según él, superó todas sus expectativas.

Fabio Gruber jugando con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Fabio Gruber sobre la Selección Peruana?

El defensor Fabio Gruber se mostró emocionado luego de tener sus primeros minutos con Perú ante Chile, según declaraciones del Diario Bild. El zaguero, además, dejó en claro que quiere volver a ser convocado, pero también confesó que todavía no se han comunicado con él.

Con marzo todavía distante y las dudas sobre la próxima lista de convocados, el futuro de Fabio Gruber en la Selección Peruana permanece abierto. Sin embargo, su deseo es claro: quiere volver, competir y consolidarse.

Fabio Gruber con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale Fabio Gruber?

Fabio Gruber vale 1,50 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt. Siendo el valor más alto que ha obtenido hasta ahora, el defensa central juega en el FC Núremberg de la Bundesliga 2.

¿Qué edad tiene Fabio Gruber?

Fabio Gruber tiene 23 años, juega de defensa central y pertenece al FC Núremberg de la Bundesliga 2. Fichado en febrero del 2025, el zaguero habla tanto alemán como español.

