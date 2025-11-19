Fabio Gruber recibió inesperados elogios de la prensa de Chile tras su debut con Perú: “Con solo 23 años…”

El debut de Fabio Gruber con la Selección Peruana no pasó desapercibido y, sorprendentemente, los elogios no llegaron solo desde Perú. Medios deportivos de Chile destacaron su actuación ante la Roja, resaltando su personalidad, su madurez y la solidez que mostró en un duelo de mucho carácter.

La prensa sureña subrayó que Fabio Gruber mostró un “buen juego aéreo”, ganando varios duelos claves y transmitiendo seguridad. Además, remarcaron que el joven defensor “siempre intentó salir limpio”, incluso bajo presión.

Los análisis también coincidieron en que “no le pesó la camiseta”, destacando que, pese a ser su primera vez con la Selección Peruana, Fabio Gruber jugó con la naturalidad de alguien que ya lleva varios partidos internacionales.

Fue el medio ESPN Chile el que llenó de elogios a Fabio Gruber tras su debut con Perú ante Chile: “Es otro nombre a considerar. Jugó los 90 minutos ante Chile y dejó en claro que es un futbolista a tener en cuenta para los siguientes retos de la blanquirroja. Buen juego aéreo, siempre intentando salir limpio. Con solo 23 años, no le pesó la camiseta de la selección”.

Fabio Gruber jugando en el Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

Los números de Fabio Gruber en el Perú vs. Chile

Fabio Gruber recibió un puntaje de 6.5 por parte de Sofascore tras jugar todo el partido entre Perú vs. Chile. El defensor tuvo 3 intercepciones, 4 despejes y 6 recuperaciones. Además, dio 45 pases precisos de 54 y tuvo una ocasión clara de gol errada.

Este tipo de elogios resulta particularmente llamativo dado el contexto de rivalidad histórica entre ambas selecciones. No es común que la prensa chilena reconozca abiertamente la solidez de un jugador peruano, y mucho menos en un partido directo. Sin embargo, la actuación de Fabio Gruber logró romper ese molde y dejar buenas sensaciones en ambos lados de la frontera.

¿Cuánto vale Fabio Gruber?

Fabio Gruber vale 1,50 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt. Siendo el valor más alto que ha obtenido hasta ahora, el defensa central juega en el FC Núremberg de la Bundesliga 2.

¿Qué edad tiene Fabio Gruber?

Fabio Gruber tiene 23 años, juega de defensa central y pertenece al FC Núremberg de la Bundesliga 2. Fichado en febrero del 2025, el zaguero habla tanto alemán como español.

