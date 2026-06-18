El periodista argentino Flavio Azzaro volvió a demostrar el cariño que siente por la Selección Peruana y lamentó que la ‘Bicolor’ no forme parte del Mundial 2026. Durante una entrevista concedida al programa Denganche, el comunicador recordó lo que significó la presencia de Perú en Rusia 2018 y el ambiente que generaron sus aficionados.

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Para Azzaro, la ausencia peruana se siente dentro de la Copa del Mundo por todo lo que representa su hinchada. El periodista destacó el impacto que tuvieron los seguidores nacionales en el Mundial de Rusia y consideró que el torneo pierde parte de su colorido sin ellos en las tribunas.

“Extraño ver a Perú en el Mundial. Rusia 2018 fue espectacular. Con lo que generan, es una lástima que no hayan clasificado”, expresó el comunicador argentino, quien en más de una oportunidad ha mostrado simpatía por el fútbol peruano y por el fervor de sus aficionados.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los hinchas de la ‘Bicolor’, especialmente porque llegan en un momento de reconstrucción para la selección bajo el mando de Mano Menezes, que busca sentar las bases de un nuevo proceso con miras al futuro.

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La Selección Peruana en su último partido ante España en México previo al inicio del Mundial 2026. (Foto: Selección Peruana)

Azzaro comparó a los hinchas peruanos con los argentinos

El periodista fue más allá y explicó por qué siente una conexión especial entre Perú y Argentina cuando se habla de fútbol. Según su análisis, ambos países comparten una forma muy similar de vivir este deporte, marcada por la pasión y la identificación con sus selecciones.

“El peruano es muy parecido al argentino, en cuanto a la forma de vivir el fútbol. Son pasionales, y eso que hace rato que no son protagonistas. Volverán a serlo, porque juegan bien a la pelota, pero necesitan estructura, trabajo en menores y mejorar su liga”, afirmó Azzaro, dejando un mensaje de optimismo sobre el futuro de la Selección Peruana y su eventual regreso a una Copa del Mundo.

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🗣️ @FlavioAzzaro: "Extraño ver a Perú en el Mundial. Rusia 2018 fue espectacular. Con lo que generan, es una lástima que no hayan clasificado".



"El peruano es muy parecido al… pic.twitter.com/J0j3K0Yd41 — DENGANCHE (@denganche) June 18, 2026

¿Cuál fue el último Mundial de Perú?

El último Mundial al que fue Perú fue el de Rusia 2018, Copa del Mundo a la que accedió teniendo a Ricardo Gareca como entrenador y tras 36 años de ausencia.

¿Quién es Flavio Azzaro?

Flavio Azzaro es un reconocido periodista argentino que tiene un perfil mordaz, crítico e inclinado fuertemente al cuestionamiento de Racing y la Selección Argentina.

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Datos claves

El periodista Flavio Azzaro lamentó la ausencia de la Selección Peruana en el Mundial 2026.

Flavio Azzaro brindó estas declaraciones durante una entrevista concedida al programa Denganche.

La selección nacional de Perú disputó el certamen de Rusia 2018 generando un gran ambiente.