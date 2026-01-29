“Fue bailado por Gorosito y Lavallén”: hinchas enojados con la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana

La noticia estalló tras el anuncio del periodista especializado César Luis Merlo. Según el cronista, Mano Menezes ya tiene un acuerdo de palabra con la Federación Peruana de Fútbol para dirigir a La Bicolor hasta el Mundial 2030.

Críticas contra Jean Ferrari y su elección

Sin embargo, lo que debía ser una transición técnica generó un incendio inmediato en las redes sociales. La hinchada peruana no tardó en manifestar su rechazo absoluto ante la elección del estratega brasileño para el proceso eliminatorio.

El malestar principal radica en los antecedentes recientes del entrenador en el fútbol sudamericano. Los usuarios de X (antes Twitter) recordaron rápidamente sus tropiezos tácticos más sonados frente a técnicos de menor cartel internacional.

Mano Menezes no gusta en el hincha peruano

“Gracias Ferrari, arduo trabajo para encontrar a un DT que fue bailado tácticamente por Gorosito y por Lavallén”, sentenció un usuario indignado. Esta frase resume el sentir de una afición que exige un perfil con mayor jerarquía y vigencia.

Mano Menezes últimamente dirigió al Gremio. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Otro punto de crítica constante es el estilo de juego que pregona el técnico nacido en Passo Fundo. Muchos seguidores lo tildan de “ratonero”, asegurando que su filosofía defensiva rompe con el ADN histórico del fútbol peruano.

Incluso, algunos comentarios apelaron a refranes populares brasileños para calificar la negociación como un error administrativo grave. La sensación de que el fútbol peruano está siendo “estafado” con esta contratación se volvió tendencia en cuestión de minutos.

Jean Ferrari deberá dar respuestas

La figura de Jean Ferrari también quedó en el ojo de la tormenta como uno de los señalados por esta gestión. Para el público, la llegada de Menezes representa un retroceso que pone en riesgo el sueño de volver a una cita mundialista.

Con el contrato a punto de firmarse, el ambiente en la Videna se nota tenso y cargado de pesimismo. Mano Menezes tendrá que luchar no solo contra los rivales en la cancha, sino contra una opinión pública que ya le bajó el dedo.

Mano Menezes también fue técnico de Fluminense en 2024. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

