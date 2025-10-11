¿Fue el culpable? La durísima crítica a Diego Enríquez tras la derrota frente a Chile: “Un manojo de nervios”

Se perdió el Clásico del Pacífico por 2-1 frente a la Selección Chilena, aunque todavía se vienen conociendo distintas posturas de lo ocurrido en el Estadio Bicentenario de La Florida. Por más buenos pasajes que tuvo la Selección Peruana, el resultado fue negativo y sorpresivamente Diego Enríquez es uno de los jugadores que ahora es duramente cuestionado por su accionar en el partido, sobre todo en una acción determinada.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Movistar Deportes

Así es, estamos hablando del autogol de Matías Lazo en la última jugada del encuentro que significó la derrota el día de ayer en una nueva edición del Clásico del Pacífico. En esta ocasión fue Paco Bazán, exarquero nacional y hoy comentarista deportivo, quien no se guardó absolutamente nada al hablar de la responsabilidad que habría tenido Diego Enríquez en una acción en la que supuestamente pudo haber hecho algo más.

Haciendo memoria de cómo se dio la jugada, el segundo gol de la Selección Chilena llegó tras un centro sin mayor peligro sobre el área de la Selección Peruana y Matías Lazo, al intentar rechazar el balón, alteró la dirección del mismo y se vio claramente que Diego Enríquez no pudo hacer nada al respecto. Para Paco Bazán no fue así y sostuvo que el guardameta nacional estuvo plagado de nervios y que incluso le habría faltado voz de mando en dicha acción.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El cuestionamiento de Paco Bazán hacia el nivel de Diego Enríquez en el Chile vs. Perú

“No me gustó Enríquez, era un manojo de nervios. Se parecía a mí cuando tapaba en la ‘U’. No daba seguridad ni garantía, no me gustó para nada. Lazo mete la pierna, pero eso es porque no confía en su arquero porque ahí tiene que gritar ‘Mía, yo’ e ir adelante. Miedoso, lo más bajo de Perú fue Enríquez”; comentó en primera instancia Paco Bazán durante la última edición del programa televisivo ‘El Deportivo en otra cancha‘ respecto a la actuación del arquero bicolor.

El asunto no quedó ahí ya que el comentarista deportivo sentenció y evidenció quién debería tomar el arco de la Selección Peruana, dejando de lado por supuesto al guardameta de Sporting Cristal. “Definitivamente creo que el relevo de Pedro Gallese es Diego Romero y me hubiese encantado ver a Pedro Díaz, el mejor arquero de la Liga 1 con diferencia. Enríquez estuvo flojo, nervioso y dubitativo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le va a Diego Enríquez en Sporting Cristal

Por más cuestionamientos que pueda recibir en estos momentos, la presencia de Diego Enríquez en la Selección Peruana es totalmente merecida al ser uno de los mejores arqueros del balompié nacional y titular indiscutible en Sporting Cristal. Con la camiseta celeste lleva disputados un total de 33 partidos en esta temporada 2025 entre Liga 1 y Copa Libertadores. Además, suma 2.970 minutos de competencia en la cancha y nadie puede discutir que pasa por un buen momento, así que de acá en más solo le quedará seguir mejorando.

ver también Luego de destacar en el Chile vs. Perú, el consejo de oro que recibió Maxloren Castro: “Me parece muy…”