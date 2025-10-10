Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Chile vs. Perú por el Clásico del Pacífico Vía ‘Movistar Deportes’, ‘América TV’ y ‘ATV’: minuto a minuto

La 'Roja' y la 'Bicolor' se enfrentan esta noche en el Estadio Bicentenario de La Florida y a continuación vivirás el minuto a minuto.

¡El capitán de Perú!

Miguel Araujo será quien lleve la cinta de capitán de la Bicolor en el Clásico del Pacífico de hoy.

Selección Peruana | Miguel Araujo tras derrota en Quito: “Borramos el esfuerzo que hicimos ante Colombia” | Eliminatorias 2026 | FUTBOL-PERUANO | DEPOR
¡Alineación titular de Perú!

Manuel Barreto mandará el siguiente 11 titular para visitar a Chile: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

¡Así fue la llegada de la Bicolor a Santiago!

La delegación nacional llegó el día de ayer a la capital chilena y ahora se alistan para el Clásico del Pacífico.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Chile vs. Perú!

Chile y Perú se enfrentan esta noche en un amistoso internacional a jugarse en la ciudad de Santiago. A continuación, sigue el minuto a minuto del 'Clásico del Pacífico'.

Chile vs. Perú.
© Conmebol.Chile vs. Perú.

La Selección Peruana visita a la Selección Chilena en un amistoso internacional en el marco de una nueva fecha FIFA. El duelo a jugarse en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago será una edición más del siempre esperado Clásico del Pacífico. En esta ocasión, distintos jóvenes serán los grandes protagonistas de la contienda ya que los experimentados no fueron citados.

En cuanto a lo que se espera del partido, es importante mencionar que tanto Perú como Chile tienen entrenadores interinos en estos momentos. Manuel Barreto por parte de los nuestros y Nicolás Córdova como líder de los locales tienen la particularidad de estar a cargo del trabajo en divisiones menores en cada uno de los países, así que el día de hoy tendrán una verdadera prueba de fuego.

Hora y dónde ver el amistoso internacional Chile vs. Perú

El amistoso internacional entre Perú vs. Chile se jugará el día de hoy viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago. En cuanto a la transmisión oficial, estará a cargo de las señales de ‘Movistar Deportes‘, ‘América TV‘ y ‘ATV‘. Además, a continuación tendrás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del amistoso internacional Chile vs. Perú!

