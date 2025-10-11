Luego de destacar en el Chile vs. Perú, el consejo de oro que recibió Maxloren Castro: “Me parece muy…”

Si tenemos que hablar de una de las buenas apariciones de la Selección Peruana en el más reciente Clásico del Pacífico frente a la Selección Chilena, no hay duda alguna de que el nombre de Maxloren Castro fue uno de los que más sobresalió. A pesar de tan solo haber jugado el primer tiempo, el atacante fue importante en el ida y vuelta y sobre todo en las transiciones rápidas de defensa a ataque. Al parecer no es suficiente ya que hay un aspecto en el que deberá trabajar más.

Fuente: Captura ‘Movistar Deportes’

Con 17 años de edad y un buen presente en Sporting Cristal, la actualidad de Maxloren Castro genera cierto nivel de optimismo en que realmente con el tiempo pueda convertirse en uno de los jóvenes que lidere el recambio generacional que tanto se espera en la Selección Peruana. Al margen de esta situación, el tema físico podría empezar a pasarle factura si es que no empieza a trabajarlo con mayor intensidad en el día a día.

Quien tomó una postura bastante radical al respecto fue Carlos Galván. El exdefensor de Racing Club de Avellaneda, Universitario Deportes y otros equipos importantes a nivel sudamericano sostuvo que Maxloren Castro presenta ciertas ventajas en el cuerpo a cuerpo frente a los rivales de turno. En el duelo amistoso entre Chile vs. Perú pudo haber quedado en evidencia, por lo que no desaprovechó la oportunidad de ahondar aún más en el tema.

La revelación de Carlos Galván sobre el físico de Maxloren Castro

“A mí Maxloren Castro me parece muy livianito todavía para estar en la selección, hablando físicamente. Lo sacan muy fácil con el cuerpo. Es un jugador que tiene que trabajar. Si no trabaja su físico va a estar más complicado porque la velocidad no la va a perder”; enfatizó Carlos Galván durante la última edición del programa digital ‘A Presión Radio‘ respecto a lo que genera el atacante de Sporting Cristal en estos momentos que ya es parte de la Blanquirroja.

Es importante recordar que el más reciente Clásico del Pacífico entre Chile vs. Perú jugado en el Estadio Bicentenario de La Florida fue el debut oficial de Maxloren Castro en la selección mayor. Si bien ya había sido convocado en anteriores oportunidades, no había tenido la chance de sumar minutos de competencia y recién lo pudo hacer. Lo ideal sería que empiece a trabajar con mayor énfasis el factor físico ya que al tener 17 años de edad aún está a tiempo.

¿Qué podría hacer Sporting Cristal respecto al crecimiento de Maxloren Castro?

Sporting Cristal es una de las instituciones peruanas que mejor trabaja en divisiones menores, así que el progreso y crecimiento de Maxloren Castro está garantizado desde las condiciones y herramientas que pueda tener para terminar de formarse como un futbolista de alto vuelo. Ahora, también dependerá de las decisiones de cuidado y el famoso trabajo silencioso que pueda realizar el propio protagonista para dar un salto de calidad en el aspecto físico, de lo contrario se mantendrá como un jugador muy normal y que solo pueda competir en Liga 1.

Fuente: Sporting Cristal

