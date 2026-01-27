Gustavo Álvarez es el plan B, DT brasileño en la mira para dirigir a la Selección Peruana

El mes de enero está a nada de terminar y por ahora no hay detalles del próximo entrenador de la Selección Peruana. En un comienzo se pudo conocer que en este mes se estaría tomando una decisión final. Pero por lo pronto, siguen sonando nombres y se conoció al que podría ser el candidato número uno. Que al parecer es muy del agrado de la directiva nacional.

Publicidad

Publicidad

Se trata de nada más y nada menos que Mano Menezes, quien según pudo dar a conocer Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’ es una posibilidad. Si bien no confirmó que sea él quien termine dirigiendo a Perú, pero según la información que le alcanzaron, es una de las opciones que se maneja. Gusta mucho en Videna y podría ser el elegido.

Mano Menezes, exDT de Gremio de Porto Alegre (Getty Images).

El DT de 63 años de edad se encuentra libre en estos momentos. Después de un paso irregular por Gremio de Erick Noriega, el DT está viendo sus nuevas opciones para poder seguir su carrera profesional. Así que habrá que ver si le interesa vivir en el Perú, así como también de arriesgarse con un reto bastante complicado.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes opción en la Selección Peruana:

Tweet placeholder

Como entrenador, Menezes tiene una larga experiencia, dirigiendo a distintos equipos de Brasil. Incluso, en su momento logró dirigir a la Selección de Brasil en 33 partidos. Por lo que tiene experiencia en lo que es ser seleccionador, que es muy diferente a un DT tradicional. Lo cual le brinda una pequeña ventaja para ser considerado.

ver también Christian Cueva envía un nuevo mensaje contra Renato Tapia por exponer problemas de la Selección Peruana

Los clubes más importantes que dirigió Mano Menezes:

Gremio

Corinthians

Flamengo

Cruzeiro

Palmeiras

Al-Nassr

Internacional

Fluminense

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Gustavo Álvarez es el plan b en la Selección Peruana?

Según la información que pudo dar a conocer Gustavo Peralta, en la Federación se reunieron con Gustavo Álvarez hasta en dos oportunidades. Conversaron sobre el plan que tendría el argentino de ser elegido como nuevo DT de Perú. Pero al parecer hubo algo que no gustó en la Videna, por ese tema no lo terminaron de llamar.

Gustavo Álvarez, DT argentino (Foto: Getty).

La idea era que puedan tener una tercera reunión para ver el tema del contrato. Esta nunca existió, pues prometieron llamar si es que estaban interesados en contar con sus servicios, llamada que por lo pronto no se ha dado. Así que seguramente lo estén viendo como un plan B para poder elegir si es que no consiguen a su primera opción.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, se ha conocido que Gustavo Álvarez interesa en Colombia. Millonarios estaría viendo con buenos ojos el ficharlo, por lo que es una de las opciones que tiene este club. Más no es la única, así que si en Perú se duermen podrían terminara quitándoselo.

Datos Claves