Gustavo Álvarez habló con Perú y otra selección para ser DT, pero su respuesta deja dudas

La incertidumbre respecto al próximo entrenador de la Selección Peruana crece. Mientras Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aún no da ningún tipo de pista respecto a la elección, se conoce una información sobre uno de los presuntos candidatos al cargo, Gustavo Álvarez.

Desde que dejó su puesto de director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez está en libertad y no parece apurado por definir su próximo destino. En este sentido, evalúa los pasos a seguir. La opción de Perú estaría sobre la mesa, pero no sería la única y esto puede ser un revés para la FPF.

Gustavo Álvarez tuvo conversaciones con dos federaciones

Al estar en libertad de acción, el nombre de Gustavo Álvarez es de interés debido a su buen trabajo con Universidad de Chile y sus buenos antecedentes en el fútbol peruano. Por eso, se especula con que las Selecciones de Perú y Chile lo hayan tentado durante este tiempo.

Gustavo Álvarez tuvo una salida polémica de Universidad de Chile (Getty Images).

De acuerdo a la información del periodista Adriano Savalli, el argentino estuvo en conversaciones con dos federaciones sudamericanas durante los últimos meses. Sin embargo, no hay una definición respecto a su futuro. Es más, tal parece que no estaría apurado por tomar una decisión y evalúa los pasos a seguir.

El panorama de Gustavo Álvarez (X @AdrianoSavalli).

“Gustavo Álvarez ha mantenido conversaciones con dos federaciones sudamericanas en los últimos meses, pero aún no hay nada cerrado. El entrenador, de última etapa en Universidad de Chile, está de descanso y a la espera de que se defina el próximo paso de su carrera“, informó Savalli en su cuenta de X (Twitter).

Todo hace pensar que esas dos charlas fueron con representantes de la FPF y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Chile). Con Jean Ferrari, seguramente, hubo conversaciones que el propio directivo ha negado, aunque múltiples informaciones dan cuenta de lo contrario.

¿Por qué Gustavo Álvarez no definió aún su futuro?

El último trabajo de Gustavo Álvarez y su salida de Universidad de Chile han dejado bastante polémica. En Chile, fue muy cuestionado debido a que habría acelerado su adiós del conjunto azul para ser seleccionador de Perú. Lo cierto es que esto, al menos hasta ahora, no está confirmado.

De hecho, en algunas declaraciones tras dejar la ‘U’ de Chile, aseguró que se tomaría un descanso de la dirección técnica y analizaría su futuro. Pero, aclaró que lo que pase con su próximo trabajo no tendría nada que ver con su salida del club chileno.

“La propuesta de trabajo que puede tener a futuro no tiene nada que ver con mi salida de la U. de Chile. Era un proceso desgastado y lo mejor para ambas partes era un cambio, lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente sin ningún interés. Yo voy a descansar y analizar propuestas a futuro, pero no hay punto de conexión entre las dos cosas en mi decisión“, dijo.

Por lo tanto, Álvarez no estaría apurado por tomar un trabajo en el corto plazo. En tanto, desde la FPF, tampoco se han mostrado tan urgidos por anunciar al nuevo entrenador de ‘La Bicolor’. Jean Ferrari ha dicho que en el mes de enero debería estar asegurado y arreglado el nombre del elegido.

