Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

La picante respuesta de Jean Ferrari tras cuestionamiento sobre el nuevo DT de Perú: “No me conoces”

Jean Ferrari no se guardó nada y se defendió tras comentarios sobre la demora de la elección del próximo DT de Perú.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jean Ferrari molesto.
© Gemini | FPFJean Ferrari molesto.

Ya estamos por acabar el primer mes del año y todavía la Selección Peruana no tiene nuevo entrenador. Se esperaba que para este inicio del 2026 ya se pueda conocer el comando técnico peruano. Pero por lo pronto no hay señales que esto pueda suceder pronto. Por eso se han comenzado a dar cuestionamientos por partes de la hincha nacional.

Publicidad

Las redes sociales no perdonan y los hinchas están molestos pues no hay nuevo entrenador en la ‘Bicolor’. Por ese motivo, un aficionado decidió publicar: “Hola, tercera semana de enero”, con alusión al mensaje que dejó Jean Ferrari el año pasado, al mencionar que en la primera semana de este 2026 ya se tendría todo cerrado con el nuevo DT nacional. Pero por lo pronto no hay muestras que esto pueda cambiar pronto.

Es así como el Director General de Fútbol de la FPF no dudó usar su cuenta de X para responderle a este usuario. Dejando el corto, pero picante mensaje: “Me queda claro que no me conoces”.

Cruce de Ferrari con un usuario de redes sociales. (captura de pantalla 'X')
Jean Ferrari confrontando en redes sociales (Foto: X).
Publicidad

Esta respuesta probablemente esté fuera de lugar por parte de Jean Ferrari, quien a pesar de tener un cargo importante dentro de la FPF. No duda en poder responderle a los usuarios, lo cual podría dejar paso a una confrontación mayor. La cual debería evitar y enfocarse realmente a lo que es su trabajo como cabeza de un proyecto vital en Videna.

¿Por qué no se anuncia al nuevo entrenador de la Selección Peruana?

En este caso Jean Ferrari ha decidido tomarse un merecido tiempo para poder elegir de la forma correcta al próximo entrenador de la Selección Peruana. Ya tuvo las reuniones necesarias para poder conocer bien a los candidatos, así como también certificar que puedan ser los correctos para llevar el buzo nacional. Pero hay algo que todavía lo mantiene en duda sobre la decisión que debe de tomar.

Mientras Perú no define, la Selección de Venezuela presentó a su nuevo director técnico

ver también

Mientras Perú no define, la Selección de Venezuela presentó a su nuevo director técnico

Pero hay un candidato que es el que ya se asume que será el próximo DT, se trata de Gustavo Álvarez. Quien en este momento se encuentra libre después de su paso por la Universidad de Chile. Muchos lo ven como una solución para el cuadro patrio, el cual no está en un buen momento. No obstante, no hay nada confirmado que él sea el que tome el mando de la ‘Bicolor’.

Publicidad
Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez, exDT de Universidad de Chile (Foto: Getty).

Datos Claves

Aquí tienes los takeaways del artículo:

  • Jean Ferrari respondió a un usuario en X: “Me queda claro que no me conoces”.
  • La Selección Peruana sigue sin entrenador finalizando la tercera semana de enero de 2026.
  • Gustavo Álvarez es el candidato voceado tras salir de la Universidad de Chile.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Paulo Autuori usó a Messi, Mbappé y Neymar para justificar el momento de Sporting Cristal
Sporting Cristal

Paulo Autuori usó a Messi, Mbappé y Neymar para justificar el momento de Sporting Cristal

"Tengo la ambición": la revelación de Agustín Álvarez sobre fichar por Alianza Lima
Alianza Lima

"Tengo la ambición": la revelación de Agustín Álvarez sobre fichar por Alianza Lima

Alianza quiere un fichaje extranjero
Alianza Lima

Alianza quiere un fichaje extranjero

EN VIVO y GRATIS Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga 2026 Vía Win+
Futbol Internacional

EN VIVO y GRATIS Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga 2026 Vía Win+

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo