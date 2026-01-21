La picante respuesta de Jean Ferrari tras cuestionamiento sobre el nuevo DT de Perú: “No me conoces”

Ya estamos por acabar el primer mes del año y todavía la Selección Peruana no tiene nuevo entrenador. Se esperaba que para este inicio del 2026 ya se pueda conocer el comando técnico peruano. Pero por lo pronto no hay señales que esto pueda suceder pronto. Por eso se han comenzado a dar cuestionamientos por partes de la hincha nacional.

Las redes sociales no perdonan y los hinchas están molestos pues no hay nuevo entrenador en la ‘Bicolor’. Por ese motivo, un aficionado decidió publicar: “Hola, tercera semana de enero”, con alusión al mensaje que dejó Jean Ferrari el año pasado, al mencionar que en la primera semana de este 2026 ya se tendría todo cerrado con el nuevo DT nacional. Pero por lo pronto no hay muestras que esto pueda cambiar pronto.

Es así como el Director General de Fútbol de la FPF no dudó usar su cuenta de X para responderle a este usuario. Dejando el corto, pero picante mensaje: “Me queda claro que no me conoces”.

Jean Ferrari confrontando en redes sociales (Foto: X).

Esta respuesta probablemente esté fuera de lugar por parte de Jean Ferrari, quien a pesar de tener un cargo importante dentro de la FPF. No duda en poder responderle a los usuarios, lo cual podría dejar paso a una confrontación mayor. La cual debería evitar y enfocarse realmente a lo que es su trabajo como cabeza de un proyecto vital en Videna.

¿Por qué no se anuncia al nuevo entrenador de la Selección Peruana?

En este caso Jean Ferrari ha decidido tomarse un merecido tiempo para poder elegir de la forma correcta al próximo entrenador de la Selección Peruana. Ya tuvo las reuniones necesarias para poder conocer bien a los candidatos, así como también certificar que puedan ser los correctos para llevar el buzo nacional. Pero hay algo que todavía lo mantiene en duda sobre la decisión que debe de tomar.

Pero hay un candidato que es el que ya se asume que será el próximo DT, se trata de Gustavo Álvarez. Quien en este momento se encuentra libre después de su paso por la Universidad de Chile. Muchos lo ven como una solución para el cuadro patrio, el cual no está en un buen momento. No obstante, no hay nada confirmado que él sea el que tome el mando de la ‘Bicolor’.

Gustavo Álvarez, exDT de Universidad de Chile (Foto: Getty).

