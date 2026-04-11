Se viene un hito histórico en el fútbol internacional, para ser más específico en la Bundesliga. En este caso, el cuadro de Unión Berlín ha decidido tener hasta el final de la temporada a la primera entrenadora en la máxima división masculina. Marie-Louise Eta tendrá un total de 5 encuentros para demostrar sus capacidades en el banquillo de un equipo masculino.

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Marie-Louise Eta nueva entrenadora del Unión Berlín (Foto: Unión Berlín).

El cuadro de Berlín perdió su último partido por 3-1 ante el Heidenheim (último en la tabla), esto hizo que la directiva decida el cese del entrenador Steffen Baumgart. Con lo cual, Marie-Louise toma el mando de forma interina hasta el final de la temporada, en donde el club decidirá si es que volverá a las inferiores del club o tendrá un puesto en la próxima temporada.

¿Qué influencia tiene Marie-Louise Eta en el futuro de Felipe Chávez?

En este caso hay que mencionar que el cuadro de Köln está peleando en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Felipe Chávez podría irse a la Bundesliga 2 si es que no levantan cabeza. Eso sí, tiene la ventaja de no estar en zona directa de descenso, pero no se encuentra tan lejos como se podría llegar a pensar.

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Actualmente está en la posición 15 con 27 unidades, los dos últimos se van a segunda de forma directa. Mientras que el lugar 16 tendrá que enfrentar en playoff para ver si se mantiene. Ahí es donde podría caer el cuadro de la cabra si es que no obtienen buenos resultados. Así que justo van a enfrentar al Unión Berlín en una de sus últimas fechas.

Será el 2 de mayo cuando estos dos cuadros se vean las caras en el Alten Försterei en Berlin. Ese podría ser un partido decisivo para las aspiraciones del conjunto de Chávez. El cual debe de comenzar a ganar partidos si es que desea olvidarse del tema del descenso.

Datos Claves

Marie-Louise Eta asume como la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga masculina.

asume como la primera entrenadora en la historia de la masculina. La directiva del Unión Berlín cesó a Steffen Baumgart tras perder 3-1 ante Heidenheim.

cesó a tras perder 3-1 ante Heidenheim. El 2 de mayo se enfrentarán el Unión Berlín y el Köln de Felipe Chávez.