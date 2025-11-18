La derrota de la Selección Peruana por 2-1 ante Chile en Sochi generó una tormenta inmediata en redes sociales y el principal apuntado fue el técnico interino Manuel Barreto. Apenas terminó el encuentro, los hinchas no tardaron en expresar su malestar y uno de los calificativos más repetidos fue “inepto”, reflejando el profundo descontento por el rendimiento mostrado.

Para gran parte de la afición, el equipo volvió a mostrar desorden, poca reacción y decisiones tácticas difíciles de entender. Las críticas se enfocaron especialmente en los cambios, la propuesta defensiva y la falta de respuesta colectiva ante los momentos clave del partido, donde Chile impuso autoridad y aprovechó las desconexiones de Perú.

Lo que más molestó a los hinchas fue la sensación de no ver avances respecto a presentaciones anteriores. Con un plantel joven, esperaban otra actitud, pero el equipo lució nuevamente impreciso, sin generación de juego y con fallas puntuales que terminaron costando el resultado. Para muchos, la responsabilidad recae directamente en Barreto y su lectura del partido.

Omar Samalvides tuvo una dura crítica contra Barreto tras la caída de Perú ante Chile con el usuario @ovasambalbo: “Los amistosos sirven para darle roce internacional a rostros nuevos, pero dar pena x tener un DT inepto es un problema que ya se tiene que solucionar y que hasta ahora Ferrari no lo hace. En vez de criticar a Gareca debe ponerse a chambear y dejar de arropar a Barreto”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana

En teoría la Selección Peruana ya no volverá a jugar en este 2025, pero una reciente información mencionó que quizá exista la posibilidad de enfrentar a Bolivia en un cotejo amistoso, pero sería fuera de la Fecha FIFA.

Hay que tener en cuenta que el calendario del 2026 es bastante ajustado por el Mundial, pero habrá una Fecha FIFA en la última semana de marzo, que es cuando volvería a jugar la Selección Peruana.

Alex Valera tras su gol en el Perú vs. Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿Cómo quedó Perú vs. Chile en Sochi?

Perú perdió ante Chile en Sochi este martes 18 de noviembre. Si bien empezó ganando con gol de Álex Valera, luego vio como se empató el marcador tras tanto de Felipe Loyola y luego el de Darío Osorio.

¿Quién será el nuevo técnico de Perú?

La Federación Peruana de Fútbol guarda silencio sobre los próximos pasos y el futuro inmediato del equipo. Sin un técnico fijo, y con la presión de la hinchada en su punto más alto, el panorama queda abierto. Lo único seguro es que la derrota ante Chile dejó heridas profundas y reavivó el debate sobre el rumbo de la Selección Peruana.

