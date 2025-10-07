Jean Ferrari lanzó dura crítica a la Selección Peruana: “Nos sacan ventaja en todo”

Jean Ferrari habló de todo lo que no dijo en su última conferencia de prensa. Estando en charla con el panel de Al Ángulo, el director general de la Federación Peruana de Fútbol mencionó una realidad dolorosa: “Perú está peleando abajo”.

Ante esto, Jean Ferrari realizó un crudo análisis de la Selección Peruana y reveló cuál es su situación actual en Sudamérica. Si bien competimos contra potencias mundiales, la realidad es que Perú está abajo.

“Nosotros hoy ya sentimos que hay selecciones que nos comenzaron a sacar ventaja, estamos hablando de los rivales directos que son Bolivia, Chile y Venezuela”, mencionó Jean Ferrari en charla con el panel de Al Ángulo.

Ahora el trabajo de Jean Ferrari es encontrar al entrenador ideal para la Selección Peruana. Este técnico empezará a trabajar desde enero del 2026 y su principal labor será clasificar al Mundial.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

La Selección Peruana tendrá su primer partido amistoso, con Manuel Barreto como técnico interino, ante Chile. Este cotejo se disputará este viernes 10 de octubre desde las 6:00 PM en Santiago.

Hay que mencionar que la Selección Peruana está renovado y sin ninguno de los habituales consagrados. Así pues, no están ni Pedro Gallese, Renato Tapia, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula.

La selección peruana entrenando de cara a su partido de este viernes ante Chile. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué cargo tiene Jean Ferrari?

Jean Ferrari es el director general de la Federación Peruana de Fútbol. Bajo este mando, el dirigente está encargado de todas las selecciones de Perú.

¿Quién será el técnico de la Selección Peruana?

Todavía no se conoce al entrenador oficial de la Selección Peruana, pero por el momento el técnico Manuel Barreto está como interino.

