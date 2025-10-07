Pedro García encendió la polémica: defendió a la Liga 1 y destruyó a Ceppelini con una frase que arde

Pablo Ceppelini disparó contra la Liga 1 luego de la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Hablando para las cámaras de L1 MAX, el volante se quejó del poco tiempo que se juega en los partidos y tildó al fútbol de “amateur”.
No tolerando este tipo de comentarios, el periodista Pedro García cruzó a Pablo Ceppelini y le respondió de forma tajante. Tocando el tema sobre los valores y las responsabilidades, el profesional cuestionó al uruguayo.
“Pablo Ceppelini, el menos profesional de Alianza Lima, se permite criticar a la liga peruana y decirle amateur”, cuestionó duramente el periodista Pedro García a Pablo Ceppelini, volante de Alianza Lima.
Hay que recordar que Pablo Ceppelini ha estado involucrado en escándalos extradeportivos e incluso se menciona que por estas razones no seguiría en Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga 1.
¿Qué dijo Pablo Ceppelini sobre la Liga 1?
Pablo Ceppelini habló tras la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad y criticó fuertemente a la Liga 1: “Debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos. Pasa parado el partido. Muy amateur todo, pero bueno, es así, hay que mirar para delante”.
Continuando con su comentario, Pablo Ceppelini siguió disparando contra la Liga 1: “El segundo tiempo se jugó 15 a 20 minutos. Es una vergüenza, no puede pasar esto. Así nunca va a crecer el fútbol peruano”.
¿Cuánto gana Pablo Ceppelini?
Pablo Ceppelini gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.
¿Hasta cuándo Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima?
Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.
