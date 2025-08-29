La nueva alineación titular de la Selección Peruana: Óscar Ibáñez sorprende con hasta seis cambios vs. Uruguay

Hora de cambios en la Selección Peruana. Si bien se veía que habría modificaciones en Perú luego de la lista que presentó el técnico Óscar Ibáñez, nadie pensaba que todo sería tan radical. Y más ante un rival como Uruguay de visita en el mítico Centenario, situación complicada.

Pero el técnico Óscar Ibáñez no quiere esperar más tiempo y así solo le queden dos partidos al mando de la Selección Peruana, el estratega empezará con los cambios. Y el primero llegaría en su alineación titular que usará ante Uruguay. Solo manteniendo a tres jugadores veteranos, el resto será relativamente nuevo.

De esta forma, el técnico Óscar Ibáñez solo dejaría como veteranos al portero Pedro Gallese, al defensa Carlos Zambrano y al lateral derecho Luis Advíncula. Caso aparte es Yoshimar Yotún, que, si se logra recuperar del todo, estaría también siendo considerado para ser titular.

Con todo ello, el técnico Óscar Ibáñez empezó el tan esperado recambio generacional y lo hará de una vez en la Selección Peruana. Así pues, los llamados a ser parte de este nuevo once titular serán elementos como Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Alineación titular de Perú vs. Uruguay

El técnico Óscar Ibáñez ha empezado a trabajar el once titular que tendrá Perú ante Uruguay y hará varios cambios. Así pues, la alineación titular de Perú ante Uruguay sería con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López en la defensa; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui y Christofer Gonzales como volantes; Andy Polo, Kenji Cabrera y Luis Ramos como delanteros.

De esta forma, solo la defensa sobreviviría al paso del tiempo y los más veteranos serían el portero Pedro Gallese, el lateral derecho Luis Advíncula y el defensa central Carlos Zambrano. De ahí en más todos son jugadores que son poco habituales en la alineación titular de Perú.

¿A qué hora y qué día juega Perú vs. Uruguay?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

Lista de convocados de Perú

Lista oficial completa de los convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias:

Pedro Gallese (Orlando City)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (Melgar)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley)

Marcos López (Copenhague)

Matías Lazo (Melgar)

Renato Tapia (Al Wasl)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzales (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

José Rivera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Joao Grimaldo (Riga FC)

