Alexander Callens dejaría el fútbol profesional a los 33 años: problema de salud lo aleja de las canchas

En una trágica noticia de último minuto, Alexander Callens evalúa terminar con su carrera profesional a los 33 años.

Por Aldo Cadillo

Alexander Callens en la Selección Peruana.
© Getty Images.Alexander Callens en la Selección Peruana.

Malas noticias para Alexander Callens y el fútbol peruano: el defensor de 33 años evalúa retirarse del fútbol profesional. Todo esto luego de detectarle unos problemas cardiacos que lo mantienen alejado de las canchas desde el noviembre del 2024 y más al notar que no hay mejoría.

De esta manera, y cerca a un año sin jugar fútbol profesional, todo hace indicar que Alexander Callens se retirará con 33 años y como jugador del AEK Atenas. Hay que informar que el club propuso que el defensa sea scout del plantel en caso deje la actividad profesional para siempre.

¿Alexander Callens se retira del fútbol?

“En AEK Atenas siguen muy de cerca el estado de salud de Alexander Callens, en caso se retire del fútbol lo van a considerar para ser scout del club en Sudamérica y sea el encargado de captar nuevo talentos de la región para el club griego”, informó el periodista Gian Franco Zelaya en sus redes sociales.

Hay que mencionar que Alexander Callens tiene contrato vigente con AEK Atenas hasta junio del 2026, pero su último partido fue el 29 de noviembre del 2024. Esto quiere decir que hasta agosto del 2025 se ha perdido 32 partidos en 274 días.

¿Cuántos años tiene Alexander Calles?

Alexander Callens tiene 33 años pues nació el 4 de mayo de 1992. Debutando en el Sport Boys, el defensa ha jugado en clubes como Real Sociedad B, Numancia, New York City, Girona y AEK Atenas.

Imagen
Alexander Callens con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)
¿Cuánto vale Alexander Calles?

Alexander Callens vale 800 mil euros según información oficial de Transfermarkt. Pero lamentablemente para el futbolista, su carrera profesional terminaría con 33 años debido a unos problemas cardiacos.

¿Qué problemas de salud tiene Alexander Callens?

Alexander Callens padece una alteración cardiaca tras una infección viral en enero del 2025. Se informó que el padecimiento podría ser una miocarditis (inflación del corazón) y por esta razón se retiraría del fútbol profesional a los 33 años.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
