La rompe en Liga 1, Alianza Lima se interesa, y ahora estaría siendo convocado en la Selección Peruana

Jhair Soto, el joven defensor de 22 años del ADT de Tarma, se ha erigido como una de las revelaciones más destacadas del fútbol peruano en la presente temporada. Su excepcional desempeño, caracterizado por una consistencia futbolística y una solidez defensiva a prueba de fuego, no solo ha capturado la atención de los principales clubes de la liga local, sino también de la mismísima Federación Peruana de Fútbol. Su ascenso meteórico lo posiciona como una de las promesas más brillantes del balompié nacional.

Nuevo valor para la Selección Peruana y Alianza Lima

El reconocido periodista Gerson Cuba ha confirmado que Jhair Soto se encuentra en el radar de la FPF para una inminente convocatoria a la selección nacional en la próxima fecha FIFA. Esta oportunidad representa un hito crucial en su incipiente carrera, brindándole la plataforma idónea para exhibir su talento a un nivel superlativo y afianzarse como un pilar fundamental para el futuro de la “Blanquirroja”. La versatilidad de Soto, quien puede desempeñarse con igual solvencia tanto como central robusto o como un lateral derecho con proyección, lo convierte en un perfil tácticamente sumamente atractivo para cualquier esquema.

Su capacidad para adaptarse a diferentes roles defensivos lo hace un activo invaluable. El presente estelar de Soto no ha pasado desapercibido en el efervescente mercado de pases. Las especulaciones apuntan a que Alianza Lima, uno de los clubes más laureados del país, ha manifestado un marcado interés en incorporarlo a sus filas como un refuerzo estratégico para la temporada 2026. La directiva blanquiazul, consciente de la necesidad de fortalecer su retaguardia, ve en esta joven promesa la pieza clave para cimentar una defensa inexpugnable.

Jhair Soto juega este año en ADT Tarma. (Foto: X).

Jhair Soto espera cumplir con las expectativas

El posible fichaje de Soto generaría gran expectativa entre la afición y potenciaría significativamente la plantilla. El fulgurante ascenso de Jhair Soto constituye un testimonio fehaciente de cómo el arduo trabajo y la dedicación en las ligas de provincias pueden abrir las puertas a escenarios de mayor envergadura. Desde su llegada al ADT de Tarma, Soto se ha consolidado como un titular inamovible, ganándose el respeto de sus compañeros y el cuerpo técnico gracias a una disciplina férrea y una asombrosa capacidad de adaptación a las exigencias del fútbol profesional.

En caso de que se materialicen tanto la anhelada convocatoria a la selección nacional como el interés formal de Alianza Lima, la carrera de Jhair Soto experimentaría un giro de 180 grados, catapultándolo a la élite del fútbol peruano. El espigado defensor se encuentra ante una oportunidad de oro para consolidar su trayectoria, inscribir su nombre en la historia del deporte nacional y erigirse como un referente ineludible.