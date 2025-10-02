Es considerado por muchos como el nuevo Paolo Guerrero, y Manuel Barreto lo quiere en la Selección Peruana

La tan esperada renovación en la Selección Peruana parece estar más cerca que nunca, si las recientes informaciones del periodista Gerson Cuba se concretan. A través de su cuenta de Twitter, Cuba ha adelantado un nombre que podría sumarse a la nueva era de la Blanquirroja, la cual será dirigida próximamente por Manuel Barreto. Esta noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes anhelan ver caras nuevas y un aire fresco en el equipo nacional.

Publicidad

Publicidad

Selección Peruana se renueva con este futbolista

Según lo revelado por el reportero de Radio Ovación, un exjugador de Alianza Lima que actualmente milita en el extranjero estaría en la órbita del cuadro mayor de la Selección Peruana. Específicamente, Cuba citó una fuente de Platense: “Desde Platense me informan que Juan Pablo Goicochea ha sido reservado por la FPF para una posible convocatoria de los amistosos de la selección peruana. Se vienen rostros nuevos en la bicolor”.

Esta información sugiere que la Federación Peruana de Fútbol ya está tomando pasos concretos para observar y considerar a jóvenes talentos que puedan aportar al futuro del equipo. La posible convocatoria de Juan Pablo Goicochea cobra especial relevancia considerando su reciente actividad. Tal como se dio a conocer el día anterior, el delantero volvió a sumar minutos en cancha después de seis meses de inactividad, siendo titular en la victoria de la reserva de Platense contra Deportivo Riestra.

Juan Pablo Goicochea en la Selección Peruana de menores. (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

El nuevo Paolo Guerrero en la Selección Peruana

Este retorno a la acción podría significar el resurgimiento de un futbolista que, durante un buen tiempo, fue considerado por muchos como el sucesor natural de Paolo Guerrero en la delantera de la Selección Peruana. Su potencial y proyección siempre han sido destacados, y esta oportunidad podría ser el impulso que necesita para consolidarse en la élite. La inminente llegada de Manuel Barreto como director técnico y la consideración de jugadores como Goicochea, marcan el inicio de un proceso de transición y búsqueda de nuevos talentos.

La afición peruana, deseosa de ver a su selección competir al más alto nivel, espera que esta renovación traiga consigo no solo caras nuevas, sino también un renovado espíritu y un estilo de juego que permita a la Blanquirroja alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. El futuro de la Selección Peruana se vislumbra con la esperanza de que estos nuevos rostros puedan forjar un equipo competitivo y exitoso.