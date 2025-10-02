Perú se ilusiona: FIFA tomó firme decisión sobre las sedes del próximo Mundial

La FIFA tuvo su reunión de Consejo en este jueves 2 de octubre de 2025 donde determina ciertos pasos y decisiones sobre diferentes temáticas, desde el manejo del organismo hasta las competencias internacionales. En este sentido, el Mundial Sub 20 tiene novedades importantes sobre sus próximas sedes.

El Consejo de la FIFA tuvo su reunión en Zúrich donde Gianni Infantino estuvo presente junto a varios dirigentes, incluidos Nasser Al-Khelaïfi como presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y tantos otros que asistieron como observadores y oradores.

Entre los tantos temas que se desarrollaron en el Consejo, se confirmó las próximas sedes para el Mundial Sub 20. Según la FIFA, el certamen para 2027, el próximo luego del actual que se juega en Chile, se disputará en Asia: Azerbaiyán y Uzbekistán.

De esta manera, el organismo informó lo que será la próxima Copa Mundial Sub 20, la cual vuelve a Asia tras la última vez, que se jugó en Corea del Sur en 2017. Cabe recordar que, en 2021, estaba estipulado que se juegue en Indonesia, pero se suspendió por la pandemia de Coronavirus.

La Selección Peruana cuenta con gran generación para el Mundial Sub 20

La Selección Peruana contará con varios nombres propios importantes para el 2027, año del Mundial, pero que antes tendrá actividad con el Sudamericano. Felipe Chávez todavía tendría edad para disputar el torneo y también la Copa de Mundo.

Felipe Chávez con camiseta de la Selección Peruana.

Del fútbol local, Duham Ballumbrosio y Maxloren Castro, de Sporting Cristal, destacan como algunos elementos que podrían ser importantes para ese año en las juveniles de Perú.

En tanto, desde Europa, aparecen el arquero Paolo Doneda (AC Milan), los defensas Francesco Andrealli (Como) y Philipp Eisele Yupanqui (Eintracht Frankfurt), y el delantero Alberto Velásquez (FC Midtjylland) son algunos de los nombres propios más destacados.

FIFA confirmó sede para la Copa de Campeones Femenina 2026

A la elección de las sedes para el Mundial Sub 20 2027, FIFA también informó que Londres, capital de Inglaterra, recibirá la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026. Serán cuatro partidos, a disputarse entre el 28 de enero y el 1 de febrero de dicho año.

Esas han sido las decisiones más importantes en el Consejo de la FIFA del día de la fecha. También se destacaron algunos otros hechos importantes como el pedido de paz y unidad de parte de Gianni Infantino, el balance del Mundial de Clubes de 2025 y la decisión de no excluir a Israel, por el momento, del Mundial 2026.

