El recambio de Manuel Barreto: los 12 referentes que no serán citados a la Selección Peruana para los amistosos

La Selección Peruana empezará una nueva etapa bajo el mando de Manuel Barreto. Si bien será director técnico interino hasta que el próximo año se anuncie al comando técnico encargado de liderar el camino rumbo al próximo mundial, ahora se vienen partidos amistosos, el primero frente a Chile de visita, y lo más llamativo es que se espera un verdadero recambio en la convocatoria, a tal punto que 12 referentes y con mucha historia en el equipo no serán citados.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Peter Arévalo se ha podido filtrar el dato de que en la interna de la Federación Peruana de Fútbol existe la total intención de ver nuevos rostros y probar jugadores que hasta el momento no han tenido la oportunidad de entrenar en el primer equipo, por lo cual muchos mundialistas que fueron claves rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 empezarán a decirle adiós a la Blanquirroja.

“Carrillo, Advíncula, Zambrano, Tapia, Aquino, Peña, Yotún, Trauco, Corzo, Flores y Cueva no van más. La vieja guardia no está, es lo que tenemos como información”; reveló el popular ‘Mr. Peet‘ durante la más reciente edición del programa deportivo ‘A Presión Radio‘ y con lo cual queda clarísimo que la Selección Peruana buscará el tan ansiado recambio generacional. Ahora, hay una situación bastante particular con el caso de Paolo Guerrero y sus 41 años.

¿Cuál es la situación de Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

Paolo Guerrero sigue en actividad y se mantiene en plena competencia con Alianza Lima, aunque con 41 años de edad obviamente que lo ideal sería ver otras opciones en la Selección Peruana. Dicho esto, la única posibilidad de que pueda ser convocado en la próxima lista de Manuel Barreto es que desde la Federación Peruana de Fútbol tengan la iniciativa de rendirle un merecido homenaje por su estupenda trayectoria y despedirlo como bien lo amerita.

Fuente: La Bicolor

“Paolo está siempre y cuando la Federación Peruana de Fútbol decida hacerle un partido de despedida aprovechando estos tres partidos amistosos”; comentó el periodista deportivo Peter Arévalo respecto a la situación y a las chances que tendría el ‘Depredador‘ de sumarse por última vez a la Selección Peruana. Veremos cuál es la postura desde Videna, sobre todo cuando hay nombres que ya deberían empezar a ganar mayor protagonista en el equipo de cara al futuro.

¿Cuándo se conocerá la convocatoria oficial de la Selección Peruana?

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, la lista oficial de convocados de la Selección Peruana para los próximos amistosos internacionales se dará a conocer el fin de semana que viene. Es muy probable que luego de la jornada del Torneo Clausura 2025 ya tengamos conocimiento de los jugadores que a partir del lunes 6 de octubre empiecen a trabajar en Videna con miras al primer encuentro ante Chile en Santiago.

Día y hora del amistoso internacional Chile vs. Perú

Chile y Perú se enfrentarán en una nueva edición del Clásico del Pacífico el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 hora local y el partido se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida que está ubicado en la ciudad de Santiago. Será el debut de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana, así que seguramente el país estará muy atento al nivel de la nueva camada de jugadores que esperan iniciar con pie derecho este nuevo proceso.

