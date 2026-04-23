Se vienen novedades en la Selección Peruana. El técnico Mano Menezes ya trabaja en la lista para los amistosos de junio y tendría en la mira a un nuevo arquero del torneo local.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta, hay dos nombres que vienen siendo seguidos de cerca por el comando técnico: Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, y Alejandro Duarte, actual guardameta de Alianza Lima.

Ambos arqueros están siendo evaluados como posibles alternativas para completar la lista, específicamente como tercer portero en la convocatoria de Perú, una posición clave pensando en la rotación y proyección del equipo.

De concretarse, uno de ellos se sumaría a nombres ya consolidados en el arco de la bicolor como Pedro Gallese y Diego Enríquez, quienes parten como las principales opciones.

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Alejandro Duarte, portero de Alianza Lima y Matías Córdova, portero de Comerciantes Unidos. (Foto: Producción Bolavip)

Mano Menezes convocará a un portero de Liga 1 a la Selección Peruana

La intención de Mano Menezes sería ampliar la base de jugadores y observar nuevas alternativas del medio local, en línea con su idea de renovar progresivamente el plantel.

Así, la Selección Peruana podría tener una cara nueva bajo los tres palos en junio, con la Liga 1 como vitrina directa para ganarse un lugar.

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Mano Menezes durante un entrenamiento de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

¿Qué partidos tendrá Perú en la próxima fecha FIFA?

Perú tendrá dos partidos amistosos en junio por motivo de la Fecha FIFA. El primero será ante Haití el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Florida, el segundo será ante España el lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

¿Hasta cuándo Mano Menezes tiene contrato con la Selección Peruana?

El técnico Mano Menezes tiene contrato oficial con la Selección Peruana hasta el 31 de diciembre del 2030, según la información de Transfermarkt.

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Datos claves

Mano Menezes evalúa convocar a un nuevo arquero de la Liga 1 en junio.

Matías Córdova y Alejandro Duarte son los guardametas seguidos para la Selección Peruana.

El elegido acompañaría a Pedro Gallese y Diego Enríquez como tercer portero nacional.