Mientras Renato Tapia tiene chances de ser convocado, Mano Menezes reveló el futuro de Christian Cueva en la Selección Peruana

La Selección Peruana atraviesa una nueva etapa al mando de Mano Menezes y por ende es que se habla de regresos o despedidas de los llamados jugadores consagrados del pasado reciente. Renato Tapia ha sido uno de los ausentes más llamativos y Christian Cueva está en la misma sintonía, así que el estratega nacional explicó con detalles ambas situaciones.

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Renato Tapia quedó al margen de los amistosos internacionales de marzo ante Senegal y Honduras, con lo cual se tejieron distintas hipótesis del motivo por el que no fue convocado. Por otro lado, Christian Cueva no está en su mejor nivel desde hace un buen rato y no pisa Videna incluso desde otro procesos, lo cual sin duda alguna evidencia que poco a poco fue perdiendo espacio.

Fuente: La Bicolor.

“Las puertas están abiertas para todos. Primero quiero encontrar nuevos jugadores y luego juntarlos con los de experiencia para formar una selección fuerte y equilibrada en lo físico y en juventud. Queremos hacer una selección equilibrada con fuerza física de juventud y equilibrada también con experiencia y Tapia va a estar al frente“; declaró Mano Menezes en ‘Fútbol en América‘.

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En cuanto al futuro de ‘Aladino‘ en la Selección Peruana, el estratega fue más contundente y casi que no dio esperanzas de convocatoria. “Christian Cueva es un crack, siempre lo fue y nunca se discutió su técnica. El problema es que está en el final de su carrera y le cuesta un sacrificio. La parte fundamental es estar bien en sus equipos y bien físicamente. Esa es una discusión en todos los países”..

Fuente: La Bicolor.

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Los próximos amistosos de la Selección Peruana al mando de Mano Menezes

La Selección Peruana liderada técnicamente por Mano Menezes seguirá su camino de preparación en este nuevo proceso, así que hay dos amistosos internacionales confirmados para el próximo mes de junio en la previa del Mundial 2026. Si bien ya se conocía que España iba a ser uno de los rivales, hace algunas horas se confirmó que también se enfrentará a Haití.

El partido frente a España está programado para el próximo lunes 8 de junio a las 20:00 hora local en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en Puebla, México. Respecto al duelo ante Haití, todavía no se ha podido conocer una fecha ni un horario, aunque probablemente se dispute entre los días 4 o 5 de junio y así los jugadores puedan llegar a tiempo a una nueva mini gira europea.

Fuente: La Bicolor.

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