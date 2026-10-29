Los goles de Jairo Vélez y Eryc Castillo para Alianza Lima ante Sporting Cristal

Vélez y Castillo anotaron en el primer tiempo para Alianza Lima ante Sporting Cristal en el Gallardo. 'La Culebra' sigue como máximo goleador de la Liga 1.

Jairo Vélez y Eryc Castillo anotaron en el clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026, las dos figuras blanquiazules aparecieron para dar vuelta el partido en la primera mitad en favor de su equipo por 2-1. Los ‘Celestes’ se habían adelantado con el gol de Luis Iberico y, al final del primer tiempo, lo empató Hernán Barcos.

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Al minuto 24 del primer tiempo, Jairo Vélez marcó el empate 1-1 con una buena volea dentro del área, luego de un rebote que le favoreció tras un pivoteo de Eryc Castillo. El balón le quedó perfecto para pegarle de aire y, así, liquidar a Diego Enríquez para el empate parcial.

Con el gol de Vélez, mejoró el visitante en el juego. Se mostró mucho mejor plantado que su rival, aunque no lograba demostrarlo con llegadas de gol. Sin embargo, casi sobre la parte final de la primera mitad, pudo llegar al 2-1.

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Un buen balón robado por Jairo Vélez provocó un gran contraataque donde participaron Fernando Gaibor y Gaspar Gentile. Este último lo habilitó a Eryc Castillo para dejarlo mano a mano con Enríquez. Su definición también fue fuerte y arriba para sentenciar al guardameta local para el 2-1.

Eryc Castillo, con este tanto, llegó a 19 en toda la Liga 1 2026 para volver a ser el único goleador de la temporada. Es que tanto Facundo Callejo (Cusco FC) como Carlos Garcés (Cienciano) lo habían alcanzado con 18 tantos. Jairo Vélez, en tanto, tiene 6 tantos en toda la campaña.

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Hernán Barcos lo empató sobre el final del primer tiempo

Antes del final del primer tiempo, Alianza Lima no pudo sostener el triunfo. Es que Hernán Barcos apareció con un gran cabezazo para cumplir con la inexorable ley del ex. El ‘Pirata’ anotó el 2-2 y lo festejó de cara a la tribuna de Sporting Cristal.

Fue el gol número 14 de Barcos en esta temporada de la Liga 1 2026. Fue su quinta anotación en el Torneo Clausura (convirtió 9 goles con FC Cajamarca). Así, el ‘Pirata’ apareció para marcarle a su exequipo y no dudó en hasta celebrarlo.

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