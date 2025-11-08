Las primeras palabras de Fabio Gruber tras ser llamado a la Selección Peruana: “Tengo muchas ganas”

La gran novedad que trae la lista de convocados de la Selección Peruana es la de Fabio Gruber. Un defensor que nació en Alemania, pero que decidió vestir los colores patrios gracias a la influencia de su madre. El jugador número 4 del Nuremberg no dudó en hablar de su repentina convocatoria y contar como se siente al respecto.

El pasado viernes Gruber jugó como titular en la victoria de Nuremberg contra el Dynamo Dresden. Encuentro que terminó en triunfo para los dirigidos por Miroslav Klose por el marcador de 1-2 en condición de visitante. El defensor nacional terminó jugando los 90 minutos de la contienda.

Victoria del Nuremberg (Foto: Nuremberg).

Las primeras palabras de Fabio Gruber tras ser llamado a la Selección Peruana

El defensor luego del partido habló con la prensa y se refirió a su repentina convocatoria. Mostrándose muy feliz por estar en la lista final, pero también un poco nervioso por ser la primera vez que jugará con la camiseta de Perú. Lo cual lo deja un poco expectante a lo que se le puede venir en esta nueva aventura para él.

“Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro“, fue lo que comenzó diciendo con respecto a su llamado.

Por otro lado, le hicieron una acotación con respecto a los conflictos políticos que tienen los rusos con los alemanes y este respondió: “Estoy allí para jugar al fútbol. Intento ignorar por completo la situación política. Es simplemente fútbol, ​​y luego volveré a casa”.

Fabio Gruber, defensor del Núremberg, convocado a la Selección Peruana (Foto: Getty).

Fabio Gruber el nuevo Carlos Zambrano en la Selección Peruana

Si hay un jugador al que se puede asemejar un poco Fabio Gruber ese es Carlos Zambrano. Hay que rescatar que ambos se terminaron formando en el fútbol de Alemania, ya que el zaguero de Alianza Lima de muy joven fue fichado por el Schalke 04, en donde compartió con Jefferson Farfán mucho tiempo.

En este caso el joven de 23 años tendrá la misión de hacer olvidar al ‘Kaiser’ y ganarse un lugar en el once titular. Algo que no va a ser nada fácil, sobre todo teniendo a experimentados que están por encima de él como es el caso de Miguel Araujo y Luis Abram. Por otro lado, Renzo Garcés es otro de los que viene jugando continuamente desde el arranque.

Seguramente en este tiempo, Manuel Barreto podrá conocer mucho mejor a los jugadores. Ver sus mejores cualidades que puedan ayudar a que la Selección Peruana se potencie. Esto es algo que se está esperando sobre todo con el bajo nivel que se terminó jugando en las pasadas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En donde el cuadro patrio terminó en la posición 9 de 10.

