Tiene 16 goles en el año, pero para Óscar Ibáñez no existe en la Selección Peruana

La carencia de delanteros es algo que aqueja el fútbol peruano durante varios años. Es por eso que no se ven nuevos atacantes aparecer en la Selección Peruana. Lastimosamente no se forman buenos goleadores en el país y la escasez hace que los hinchas sientan la desesperación por encontrar una respuesta pronto. No obstante, cuando alguien está enchufado no es del agrado del entrenador por alguna razón en particular.

En este caso, Óscar Ibáñez se quedó sin propuestas para delanteros en el equipo patrio en una fecha doble importante. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no estarán disponible, los mejores atacantes en su momento ya están de salida, lesiones y bajo rendimiento los dejaron sin opción. Esto hizo que solo se dependa de dos atacantes: Luis Ramos y Álex Valera.

Paolo Guerrero en la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Pero para mala suerte del entrenador, Valera llegó lesionado y esto lo obligó a desconvocarlo. Cuando todo hacía pensar que llamarían un nuevo delantero que esté haciendo goles, pues la mejor opción terminó siendo José Rivera. El atacante no está pasando por un gran momento, pero lo vio por encima del goleador peruano en la Liga 1.

El goleador que Óscar Ibáñez ignoró en Perú

Para sorpresa de todos, Jhonny Vidales sigue sin ser tomado en cuenta a pesar de tener un gran momento en el fútbol peruano. El delantero esta temporada ha logrado hacer un total de 16 goles, pero ni así es tomado en cuenta para una convocatoria con escasez de delanteros.

walon"" /> Jhony Vidales (Foto: Melgar).

En lo que va del año, Vidales ha jugado en ADT y Melgar. Entre estos dos equipos suma 24 partidos, en los que anotó 16 goles y dio 2 asistencias en 1910 minutos. Si sacamos una comparación frente a los atacantes de Universitario de Deportes que son los que ha convocado, se pueda ver una importante diferencia.

Los números de Valera y Rivera:

Valera: 32 partidos, 11 goles, 5 asistencias y 2402 minutos.

32 partidos, 11 goles, 5 asistencias y 2402 minutos. Rivera: 29 partidos, 8 goles y 1034 minutos.

Con estos datos se podría decir que el atacante de 33 años que juega en Melgar, pudo tener una mejor oportunidad en la Selección Peruana. Pero no se la han brindado, lo cual deja pensar que será complicado que en un futuro pueda ser tomado en cuenta sobre todo por la edad que tiene.

Recordemos que Vidales debutó en la Selección Peruana a la edad de 20 años. Esto ocurrió en el año 2012 con Sergio Markarián como entrenador. Su rival fue Honduras en un duelo que acabó con el marcador 0-0 en el Shell Energy Stadium. En aquella oportunidad el joven jugador ingresó al terreno de juego por Christian Cueva, disputando la suma de 30 minutos.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana primero enfrentará a Uruguay en el estadio Centenario el día jueves 4 de setiembre desde las 18:30 horas de Perú. Mientras que el último juego de la ‘Bicolor’ en este certamen será ante Paraguay, encuentro que se desarrollará en el estadio Nacional de Lima el martes 9 del mismo mes a la misma hora.

