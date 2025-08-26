Es tendencia:
Inesperado giro en Perú: Ibáñez definió el futuro de Burlamaqui y Gorosito es el más contento

El técnico Óscar Ibáñez habló en conferencia sobre su lista de convocados a la Selección Peruana y tuvo palabras para Alessandro Burlamaqui.

Óscar Ibáñez, Néstor Gorosito y Alessandro Burlamaqui.
© Producción Bolavip.Óscar Ibáñez, Néstor Gorosito y Alessandro Burlamaqui.

Salió la lista oficial de convocados a la Selección Peruana y varios festejaron la inclusión de Alessandro Burlamaqui. Si bien el volante peruano recién tiene algunos partidos con Alianza Lima, esos pocos duelos han servido para que el técnico Óscar Ibáñez le de la razón al entrenador Néstor Gorosito.

Y es que el halago que hizo públicamente Néstor Gorosito sobre Alessandro Burlamaqui, hoy suena más a palabras de vaticinio que a una simple declaración: “Va a ser un jugador de selección por 10 o 15 años. Juega a otro ritmo del medio nacional. La pasa, la da redonda, la recupera y nos tiene muy contentos su rendimiento”. comentó ‘Pipo’.

De la misma forma, Óscar Ibáñez también tuvo palabras de halago hacia Alessandro Burlamaqui. Hablando en conferencia tras presentar la lista de convocados de Perú, el técnico fue preciso: “Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar”, comentó el entrenador.

Ahora, al mando de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez sí podrá tener a Alessandro Burlamaqui y también reveló lo que espera del volante: “Va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando y estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final”, señaló Ibáñez.

Óscar Ibáñez y el día que se decidió por Alessandro Burlamaqui

Siguiendo con la conferencia de prensa, el técnico Óscar Ibáñez reveló que vivió un momento de reflexión con Chemo del Solar sobre Alessandro Burlamaqui: “Le había preguntado a Chemo del Solar si veía lo mismo que veía yo y me lo confirmó”, apuntó Ibáñez.

Luego, terminando sus palabras sobre Alessandro Burlamaqui, Óscar Ibáñez le mandó un mensaje: “Ahora tiene una linda oportunidad en un equipo grande como Alianza Lima, que está jugando torneo internacional. Ha demostrado su nivel y ahora en la Selección se le presenta una oportunidad importante”, cerró el técnico.

¿Cuánto vale Alessandro Burlamaqui?

Alessandro Burlamaqui vale 100 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Con sus actuales 23 años, es la cifra más alta que ha alcanzado hasta el momento.

¿Cuánto gana Alessandro Burlamaqui?

Alessandro Burlamaqui gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Top Mercato. Con contrato hasta diciembre del 2018, si cumple todo su contrato se llevará 480 mil dólares.

