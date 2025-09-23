Luis Zubeldía rechazó a Inter de Porto Alegre: ¿Espera el llamado de Jean Ferrari para dirigir a Perú?

Por la mañana a esta redacción le llegó una información bastante fuerte, la cual tenía que ver con el futuro de la Selección Peruana. El equipo de todos está en búsqueda de su nuevo entrenador, y mientras tanto, estará trabajando Manuel Barreto como técnico provisional para los partidos amistosos que están a la vuelta de la esquina: contra Chile y Rusia respectivamente.

¿Luis Zubeldía cerca a la Selección Peruana?

Curioso resultó, que una fuente muy cercana al universo de Inter de Porto Alegre, pegó el llamado a mi persona. Dándome un bombazo informativo que parecía no ser cierto en un principio. Tenía que ver con el posible nombre del nuevo entrenador de la Selección Peruana de Fútbol. El futuro mandamás, que debería hacerse cargo de todas las decisiones en el primer equipo. Resulta que nos soltaron el nombre de Luis Zubeldía. Viejo conocido de Paolo Guerrero en LDU de Quito.

El cual supuestamente, tenía todo encaminado con el cuadro de Porto Alegre, rival de Gremio donde juega Erick Noriega. Entonces, cuando los medios internacionales daban por hecho que Luis Zubeldía iba a dirigir al cuadro de Inter. Este contacto nos mencionó que tengamos calma porque se podría caer de un momento a otro. Ahí es donde parte la duda periodística para ir a fondo.

Luis Zubeldía dirigiendo al Sao Paulo de Brasil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

¿Selección Peruana le ganó al Inter de Porto Alegre?

Luis Zubeldía teóricamente tenía todo apalabrado con Inter de Porto Alegre para hacerse cargo del equipo ahora mismo, ante la renuncia de Roger Machado. Por ello, parecía ser que tenía nuevo trabajo. Sin embargo, nadie contaba con la novedad absoluta, que tiene que ver con el punto no mencionado. En teoría, una oferta de la Selección Peruana había llegado en las últimas horas, y esto movería el piso del argentino.

Quien sabe bien, que si ahora mismo se enlaza con un club importante del continente, a corto o mediano plazo no puede recibir otra oportunidad como la de la Selección Peruana. Por eso, Luis Zubeldía habría dejado de lado el tema de firmar con Inter de Porto Alegre. Otro adjunto que podemos precisar, según pudo conocer Bolavip Perú. En la plana dirigencial del conjunto colorado, tenían en mente otro candidato que conoce bien Andrés Nicolás D’Alessandro, hoy director deportivo del club brasileño.

Luis Zubeldía esperaría por la Selección Peruana. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Ramón Díaz le gana el puesto a Luis Zubeldía

Ahí entra a tallar el nombre de Ramón Díaz, quien conoce bien al Cabezón por haberlo dirigido en River y San Lorenzo. Es así como se cae, por ahora, el nombre de Luis Zubeldía, quien al parecer espera una oferta de la Selección Peruana de Fútbol. Para darle paso al Pelado, como flamante técnico del cuadro de Inter de Porto Alegre. ¿Cómo es la vida? Todo cambió en sólo una cuestión de horas. No hay que nunca darle el punto final a una historia, como muchos piensan. Veremos si termina pisando la VIDENA, nuestra fuente, tiene bastante peso.