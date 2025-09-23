Manuel Barreto tiene casi todo listo para su debut como entrenador interino de la Selección Peruana de fútbol. Toma las riendas de La Bicolor en reemplazo del saliente Óscar Ibáñez y su debut lo tendrá ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico, que se jugará en la fecha FIFA de octubre.

Perú busca dejar atrás el mal desempeño de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde se quedó con las manos vacías. Tras la salida de Óscar Ibáñez se perfila un nuevo ciclo, pero aún no se definió al entrenador. Es por eso que Manuel Barreto toma las riendas de manera interina hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) defina al DT definitivo.

El primer partido de Barreto será ante Chile en el Clásico del Pacífico, el cual se perfila a ser el único partido amistoso de la selección Peruana en la fecha FIFA de octubre. En las últimas horas, se confirmaron detalles de este duelo.

Se confirma fecha y sede para Perú vs. Chile en fecha FIFA de octubre

El próximo Clásico del Pacífico se jugará en Chile. Según informó el periodista Eduardo Combe en Hablemos de Max (L1 Max), el estadio elegido para este partido entre Perú y Chile es el Bicentenario de La Florida, donde hace de local Audax Italiano.

Ese encuentro marcará el debut de Manuel Barreto en este interinato en La Bicolor. Se jugará el viernes 10 de octubre en el horario de las 6:00 p.m. en Perú (8:00 p.m. en Chile). Por lo tanto, está todo definido para lo que será dicho encuentro, el cual sería el único en la fecha FIFA de octubre.

Si bien tienen más días para otro amistoso, la FPF no llegó a ningún acuerdo, por el momento, para otro partido posterior al de Chile. Por ende, se espera que para este duelo no haya muchas novedades en la lista de convocados.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, se espera una convocatoria con novedades para el clásico ante Chile, pero la gran mayoría de los jugadores que militan en Europa estarán a disposición para la otra ventana internacional, es decir para la de noviembre.

En dicha fecha FIFA, la última del 2025, la ‘Blanquirroja’ enfrentará a Rusia (en San Petersburgo) el 12 de noviembre y, nuevamente, a Chile (en Sochi), el día 18 del mismo mes.

Las novedades sobre el futuro DT de la Selección Peruana

Barreto será el entrenador de Perú para estos tres partidos amistosos en lo que resta del 2025, pero se espera que haya un nuevo seleccionador para 2026. En este sentido, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, busca opciones para el cargo, aunque no hay buenas noticias.

Por el momento, hay total hermetismo respecto al entrenador que tomará las riendas de La Bicolor para 2026. No obstante, se han descartado algunas opciones como Gustavo Quinteros y Luis Zubeldía, quienes han sido contratados por Independiente e Internacional de Porto Alegre, respectivamente.

