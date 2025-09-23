El técnico Óscar Ibáñez sigue brindando información sobre su salida de la Selección Peruana. Volviendo a declarar sobre cómo terminó su etapa en la ‘Bicolor’, ahora fue consultado sobre el recambio, quién debería asumir su puesto y qué jugadores quedan para el futuro.

Sobre estos temas habló Óscar Ibáñez en una reciente charla con el Diario El Comercio y dejó en claro que Néstor Gorosito tenía razón. Respaldando el trabajo del técnico de Alianza Lima, el también exportero fue contundente con sus palabras.

“Claro que sí, seguramente dependerá mucho de Piero Cari y del club, que le dé toda la contención y oportunidad que necesita. Las condiciones las tiene, por ello ya debutó en Eliminatorias”, reveló Óscar Ibáñez sobre Piero Cari y le dio la razón a Néstor Gorosito.

Hay que recordar que el técnico Néstor Gorosito declaró que Piero Cari es un jugador para la Selección Peruana y también reveló que tiene para aportar mucho, aún cuando recién tiene 18 años.

Néstor Gorosito respaldando a Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale Piero Cari?

Piero Cari vale 550 mil euros según información oficial de Transfermarkt. Con 18 años recién cumplidos, el volante ya debutó con la Selección Peruana y se estima que pronto será vendido al exterior.

De igual forma, hay que recordar que Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Mientras tanto, sigue siendo una pieza de recambio importante para el técnico Néstor Gorosito.

¿Quién será el técnico de Perú?

La Federación Peruana de Fútbol todavía no anuncia quién será el entrenador oficial de la Selección Peruana. Mientras se espera la confirmación, Manuel Barreto asumió como técnico interino hasta diciembre del 2025 tras la salida de Óscar Ibáñez.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Hay que recordar que si bien el entrenador firmó por una temporada hasta diciembre del 2025, ha tenido tan buena campaña con los íntimos, que la dirigencia ya le renovó el vínculo por un año más.