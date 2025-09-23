Jean Ferrari se queda sin opciones: DT campeón descartó a la Selección Peruana y ficha por gigante de Brasil

La Selección Peruana sigue buscando opciones para el cargo de entrenador oficial. Si bien Manuel Barreto está como interino, se entiende que su presencia solo será hasta diciembre del 2025. En ese sentido Jean Ferrari, que tiene la tarea de encontrar al nuevo estratega, acaba de sufrir un nuevo descarte.

Y es que la Selección Peruana todavía no ha podido encontrar a su entrenador oficial. Pese a que la búsqueda ya empezó con Jean Ferrari a la cabeza, Gustavo Quinteros fue el primer descartado y ahora se suma otro.

Se trata del técnico Luis Zubeldía. Voceado para dirigir a la Selección Peruana, el entrenador rechazó la propuesta de Jean Ferrari y ahora dirigirá a un gigante de Brasil. Así lo confirmó el medio Globo Esporte de Brasil.

Publicidad

Publicidad

“El Inter llega a un acuerdo con el técnico Luis Zubeldía. Las partes aún no han confirmado el acuerdo, pero se espera que el argentino sea anunciado como el nuevo entrenador hasta fines del 2026”, expresa Globo Esporte, con lo que se termina cualquier posibilidad de que Luis Zubeldía llegue a la Selección Peruana.

Luis Zubeldía no llegará a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Luis Zubeldía llega a la Selección Peruana?

Si bien se conoció que desde la Federación Peruana de Fútbol tenían en carpeta al técnico Luis Zubeldía, al final el entrenador dirigirá al Internacional de Porto Alegre. Esta situación termina con cualquier esperanza respecto a su llegada a Perú.

Publicidad

Publicidad

De esta forma Jean Ferrari recibe un nuevo golpe en su cargo de Director General de la Federación Peruana de Fútbol pues todavía no encuentra técnico. Recordemos que tanto Gustavo Quinteros como Ramón Díaz, también voceados, terminaron descartando la opción de la ‘Bicolor’.

¿Cuánto gana Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía gana 190 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 2 millones 280 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Le dio su bendición? Ibáñez respaldó a Gorosito en la Selección Peruana con esta declaración

¿Quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana?

Todavía no se conoce quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana y por ahora Manuel Barreto es el entrenador interino hasta diciembre del 2025.