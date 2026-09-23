Jugador de Barcelona, era el reemplazo de Pedro Gallese: pero ahora celebra enfrentar a la Selección Peruana

La Selección Peruana no solo acaba de perder a un jugador del Barcelona. Ahora también la enfrentará, en el siguiente amistoso internacional.

El fútbol peruano guardaba una enorme ilusión con Diego Kochen. El joven guardameta, perteneciente a las filas del FC Barcelona y actualmente a préstamo en el Lyngby BK de Dinamarca, figuraba en el radar de la FPF como el candidato ideal para asumir el recambio generacional de Pedro Gallese bajo los tres palos.

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Selección Peruana perdió a joven promesa

Sin embargo, el panorama dio un giro rotundo en esta Fecha FIFA. El estratega Mauricio Pochettino sorprendió al citar al joven golero a la Selección de Estados Unidos para afrontar la serie de amistosos internacionales.

Diego Kochen formado dentro del Barcelona de España. (Foto: X).

Lo que añade mayor expectativa al escenario es que el combinado norteamericano chocará este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3:30 p. m. (hora peruana) ante la Selección Peruana, en un vibrante duelo que se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

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Un compromiso firme con Estados Unidos

A pesar de los sondeos realizados desde la Videna para sumarlo al proceso patrio, Kochen puso fin al debate en una reveladora entrevista con Yahoo Sports. El arquero no ocultó su entusiasmo tras unirse a la concentración estadounidense para medir fuerzas contra la ‘Blanquirroja’:

“Ahora mismo, me veo en los Estados Unidos. Estoy aquí ahora mismo en esta concentración. Estoy representando a este país, y honestamente, no podría estar más agradecido por esa oportunidad. Así que, en este momento, mi enfoque total está en Estados Unidos”.

El portero relató la emoción inmediata que sintió al enterarse de su llamada al equipo absoluto:

“Honestamente, estaba un poco sorprendido. Fue un sentimiento de mucha felicidad, ¿verdad? Tan pronto como recibí el correo electrónico, me emocioné muchísimo de poder venir y representar a mi país. Estoy simplemente agradecido y muy, muy agradecido”.

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Enfocado en sumar experiencia en la élite

Diego Kochen afronta esta jornada de entrenamientos con la consigna de absorber el máximo conocimiento de los referentes del plantel y consolidar su crecimiento profesional:

“He venido aquí con una sola mentalidad, y es simplemente aprender de las personas que están a mi lado. Básicamente, aprender lo más posible, competir y demostrar lo que tengo”.

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Gracias a su destacada continuidad como titular en la Superliga de Dinamarca, el canterano culé llega en ritmo de competencia. De esta manera, Perú observa cómo una de las mayores promesas de raíces peruanas decide consolidar su camino internacional con el rival de turno este sábado en suelo estadounidense.

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