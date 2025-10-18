Manuel Barreto no lo tiene en cuenta, ya no quiere saber de Perú y jugará por Palestina

Así como hay varios jugadores que nacieron en otros países y tienen ascendencia peruana, también hay peruanos con otro linaje. Lo que les da opción para poder jugar por otra selección si es que en la Selección Peruana no los consideran. En este caso, se conoció que hay un jugador que estuvo en la ‘Bicolor’, pero que ha decidido formar parte de la Selección de Palestina.

El jugador en mención tan solo tiene 24 años de edad y ha tomado la decisión de vestir los colores de Palestina. En la Selección Peruana no tiene espacio, así que ha sacado su trámite completo para poder unirse a las filas del país asiático. Con lo que se olvida por completo de una futura convocatoria para la ‘Bicolor’.

El comunicador Gian Franco Zelaya dio a conocer este acontecimiento en sus redes sociales. Lo cual significa que ya el Perú se olvida de este jugador que tiene en la mira el país árabe para poder hacer su carrera internacional. Actualmente viene jugando en Sport Boys en donde juega por toda la banda derecha, principalmente como defensor, pero también lo ha hecho como extremo.

El pasado de Emilio Saba en la Selección Peruana

Emilio Saba fue considerado en el último preolímpico que se disputó en el año 2024. Esa selección comandada por José ‘Chemo’ del Solar tuvo a jugadores que se esperaba mucho en el futuro. Uno de ellos era Saba, otro era Diego Romero y por último, Erick Noriega. De los 3, el que más ha destacado es el central que hoy juega en Gremio.

Con el cuadro patrio Saba terminó siendo gran parte de oportunidades capitán. Con un gran liderazgo terminó siendo un jugador que siempre de órdenes por la banda derecha. En total disputó 8 juegos con Perú y logró anotar en un juego amistoso frente a Bolivia, pero no solo eso, sino que también dio 2 asistencia en ese juego que acabó 4-0.

La actualidad de Emilio Saba

El jugador de Sport Boys a inicio de año no tuvo mucha actividad con los ‘rosados’, terminando casi sin jugar. Pero esta segunda parte del año se ganó el puesto y nadie se lo ha quitado, siendo de los constantes como titular en este Torneo Clausura.

En total ha disputado este año 12 juegos, no ha hecho gol, pero si dio 1 asistencia en 672 minutos. No es mucho el tiempo, pero son casi 10 encuentros los que estuvo en el Clausura, en donde hasta la fecha solo no estuvo en 3 duelos.

