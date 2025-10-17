Siguen las malas noticias para la Selección Peruana. Luego de su derrota por 2-1 ante Chile, ahora la ‘Bicolor’ volvió a caer en el ranking FIFA. Si bien no levanta cabeza, y sigue su descenso hacia la parte más baja, curiosamente continúa estando por encima de Chile, Venezuela y Bolivia.

Pero primero hablemos en términos generales. Perú pasó de estar en la casilla 48 a caer al puesto 49. En ese sentido, la Selección Peruana ahora está entre Grecia (puesto 48) y Venezuela (puesto 50).

Con un total de 1464.05 puntos, la Selección Peruana se estanca en el puesto 49 de la tabla general del ranking FIFA. Ahora, entrando directamente a Conmebol, Perú está en el séptimo puesto y encima de Venezuela, Chile y Bolivia.

Hay que mencionar que en Conmebol, Paraguay está por encima de Perú con 1498.15 tras empatar 2-2 ante Japón y perder 2-0 ante Corea del Sur. Ahora los próximos partidos de la Fecha FIFA de noviembre pueden ser determinantes para cambiar posiciones.

Perú en su partido amistoso contra Chile. (Foto: Selección Peruana)

Perú en el actual ranking FIFA

La Selección Peruana alcanzó su mejor posición cuando llegó al puesto 10 del ranking FIFA en octubre del 2017 y su peor ubicación en el puesto 91 en septiembre del 2009.

Perú ocupa el puesto 49 en el actual ranking FIFA de octubre 2025. (Foto: FIFA)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana vuelve a jugar en el mes de octubre, cuando se enfrente en partidos amistosos ante Rusia y Chile, ambos válidos por la Fecha FIFA.

