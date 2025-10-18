Javier ‘Conejito’ Saviola, ex delantero argentino que mostró su fútbol tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, charló en exclusiva con L1 MAX y reveló quién es su máximo ídolo de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Si bien eligió un delantero, ‘Conejito’ Saviola también dejó en claro que por el fútbol argentino pasaron muchos que marcaron época. Además, también especificó que su elección se basa netamente en un atacante, pues reveló que lo seguía.

“Hubo varios jugadores peruanos que marcaron época y en argentina pasaron muchos. Luego, uno como delantero a Paolo Guerrero es al que más he seguido, he admirado su fútbol y ahora con tantos años que sigue jugando y batallando, pese a tener una edad grande”, reveló Javier ‘Conejito’ Saviola en entrevista con L1 MAX.

Siguiendo con sus halagos a Paolo Guerrero, Javier ‘Conejito’ Saviola siguió con sus declaraciones: “Paolo Guerrero es un ejemplo para todos, es un orgullo. Creo que es el último ídolo que tiene ahora Perú y ojalá puedan salir más referentes como él, eso le vendrá muy bien al fútbol peruano”.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero, ídolo de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

Javier Saviola eligió a su ídolo de la Selección Peruana

Javier ‘Conejito’ Saviola eligió a Paolo Guerrero como el último ídolo de la Selección Peruana y mostró su admiración por la destreza que tiene dentro del área y los movimientos que tiene como delantero.

Además, Javier ‘Conejito’ Saviola mandó un mensaje para que la Selección Peruana mejore, dijo que debían salir más jugadores como Paolo Guerrero para que el fútbol peruano vuelva a ser el de antes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Por qué Paolo Guerrero es ídolo de Javier Saviola?

Javier Saviola reveló en exclusiva entrevista con L1 MAX que Paolo Guerrero es el último ídolo de la Selección Peruana y reveló que lo admira por sus movimientos en el área, lo que aporta a su equipo y su entrega.

ver también Oliver Sonne quedó impactado tras lamentable noticia de último minuto que sacude al Burnley

¿Qué hizo Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

Paolo Guerrero es el máximo goleador en la historia de la Selección Peruana con 41 goles en 128 partidos.

Publicidad

Publicidad