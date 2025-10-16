Tras debutar con Perú, se filtró de qué club de Liga 1 es hincha Felipe Chávez: “Es el equipo favorito de mi padre”

Felipe Chávez pudo debutar con camiseta de la Selección Peruana en el más reciente amistoso internacional frente a la Selección Chilena en Santiago. Si bien solo tuvo algunos minutos de competencia en el tramo final del encuentro y que no pudo aparecer en todo su esplendor por distintas circunstancias del juego, se espera que pueda seguir siendo parte de las convocatorias. Dicho esto, acaba de revelarse una cuestión muy personal en cuanto a sus preferencias de hincha.

Felipe Chávez no creció ni se formó en el Perú, así que esta experiencia de entrenar en Videna y convivir con sus nuevos compañeros es algo totalmente alejado a la realidad que lleva normalmente en Alemania. Antes de irse del país no quiso dar declaraciones ante la prensa local, pero hace algunas horas sostuvo una nota con los canales oficiales de Bayern Múnich respecto a su experiencia en la Bicolor y si tiene cierta preferencia por algún equipo de la Liga 1.

No dijo explícitamente que era seguidor de un equipo en particular del fútbol peruano, pero sí contó una experiencia bastante llamativa en la concentración de la Selección Peruana. Resulta que Felipe Chávez tuvo que presentarse en sociedad y eligió entre bailar o cantar para recibir la aprobación de los jugadores. Sin pensarlo dos veces, el volante optó por entonar una melodía que es representativa de los colores de Alianza Lima.

La revelación de Felipe Chávez sobre su vivencia en la Selección Peruana

“Hubo una noche en la concentración de la Selección Peruana en la que todos los recién llegados tuvieron que presentarse. Podíamos elegir entre bailar y cantar. Elegí cantar porque bailar me resulta aún más difícil. Elegí una canción de Alianza Lima. Es el equipo favorito de mi padre, así que me sabía la letra”; comentó en primera instancia Felipe Chávez durante la reciente entrevista que mantuvo con el portal digital de Bayern Múnich respecto a su cercanía con el club victoriano.

La confesión no quedó ahí ya que el volante nacido en Alemania sostuvo que la relación con los seleccionados se dio de la mejor manera y que obtuvo reacciones muy singulares luego de escucharlo entonar una canción de Alianza Lima cuando quizá nadie se lo esperaba. “Algunos compañeros me aplaudieron y otros me abuchearon, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos”.

¿Por qué Felipe Chávez debutó con la camiseta ’14’ de la Selección Peruana?

Cualquiera podría pensar que Felipe Chávez eligió la camiseta ’14’ de la Selección Peruana en una especie de homenaje a Claudio Pizarro, a quien seguramente conoce muy bien por la cercanía que existe en la interna de Bayern Múnich, pero la realidad es que no fue así. El volante contó que no planeó dicha situación ya que ni siquiera tuvo chances de escoger el dorsal que quería, así que no sabe si es que fue algo planeado por la utilería o una casualidad del fútbol.

