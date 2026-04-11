Mientras Agustín Lozano y Renzo Revoredo dieron sus descargos, la decisión que tomó La Bicolor tras vergüenza de la Sub 17

Por más que hayan pasado algunas horas desde la temprana eliminación de la Selección Peruana del Sudamericano Sub 17, todavía se mantiene el malestar de saber que una vez quedamos en el fondo más profundo del continente. Si bien personajes como Agustín Lozano y Renzo Revoredo mostraron sus apreciaciones al respecto, en redes sociales la historia es distinta.

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Agustín Lozano enfatizó más en el pobre trabajo y poca organización de los clubes profesionales respecto a las divisiones menores para tratar de explicar lo que acaba de pasar en el Sudamericano Sub 17. Asimismo, Renzo Revoredo prácticamente se echó toda la culpa de este fracaso ruidoso en el campeonato y señaló que hay motivos mucho más drásticos del mal momento.

Fuente: FPF.

Ahora, por si fuera poco, desde las redes sociales oficiales de la Selección Peruana no tuvieron mejor idea que bloquear los comentarios de los usuarios luego de publicar este siguiente y vacío mensaje: “Nuestra Bicolor Sub 17 terminó su participación en el Sudamericano de su categoría, seguiremos trabajando unidos. ¡Juntos hasta el final! Un sentimiento que nos une”.

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Nuestra Bicolor Sub17 terminó su participación en el Sudamericano de su categoría, seguiremos trabajando unidos.



¡Juntos hasta el final! 🇵🇪#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/FTDm36J9vi — La Bicolor (@SeleccionPeru) April 11, 2026

Claramente, no vemos ningún tipo de reflexión o autocrítica luego de ver cómo Perú no consiguió ningún punto en el Grupo B del Sudamericano Sub 17. Con tan solo dos goles a favor y once en contra, el equipo liderado técnicamente por Renzo Revoredo pasó vergüenza y si bien por los jugadores son quienes ponen la cara, hay responsabilidades compartidas en este desastre deportivo.

La lista de jugadores de Perú que fueron convocados para el Sudamericano Sub 17

Para nadie es novedad que la Selección Peruana siempre deja mucho qué desear en categorías inferiores y el más reciente Sudamericano Sub 17 es el fiel reflejo de cómo se viene trabajando en las bases. A pesar de tener algunos jugadores que pintaban para destacar por lo mostrado en amistosos y por referencias desde la interna de Videna, el pésimo colectivo pudo más que lo individual.

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La lista de convocados que planteó Renzo Revoredo para el Sudamericano Sub 17 contó con los siguientes jugadores como importantes figuras: Fernando Lasanta, arquero de Vélez Sarsfield de Argentina, Sean Gormley, volante de Inter Miami de Estados Unidos y Franco Giambavichio, volante de Juventus de Italia. Ninguno pudo marcar la diferencia ya que nos regresamos con cero puntos en la bolsa.

Arqueros | Daniel Recavarren (Alianza Lima), Fernando Lasanta (Vélez), Matteo Tassara (Vrtus Entela).

| Daniel Recavarren (Alianza Lima), Fernando Lasanta (Vélez), Matteo Tassara (Vrtus Entela). Defensas | Sebastián Ortega (Alianza Lima), Alessandro Marsano (Sporting Cristal), Angel Villalta (Sporting Cristal), Carlos Altez (Sporting Cristal), Adriano Ortega (Sporting Cristal), Fabio Vasquez (Sporting Cristal), Jhairo Reyna (Club UCV), Robert La Madrid (Universitario), Cristobal Gutiérrez (Universitario), Dayron Castillo (Universitario).

| Sebastián Ortega (Alianza Lima), Alessandro Marsano (Sporting Cristal), Angel Villalta (Sporting Cristal), Carlos Altez (Sporting Cristal), Adriano Ortega (Sporting Cristal), Fabio Vasquez (Sporting Cristal), Jhairo Reyna (Club UCV), Robert La Madrid (Universitario), Cristobal Gutiérrez (Universitario), Dayron Castillo (Universitario). Mediocampistas | Sean Gormley (Inter Miami), Franco Giambavichio (Juventus), Robinho Ormeño (Universitario), Rodrigo Vega (San Martín).

| Sean Gormley (Inter Miami), Franco Giambavichio (Juventus), Robinho Ormeño (Universitario), Rodrigo Vega (San Martín). Delantero | Carlos Alvarado (Alianza Lima), José Aranda (Alianza Lima), Geray Motta (Alianza Lima), Sandro Cometivos (Universitario), Gonzalo Alvarez (Universitario), Eysten Córdova (Universitario).

Fuente: Conmebol.

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