¡Orgullo total! Así festejó Fabio Gruber su primera convocatoria a la Selección Peruana

El hincha tiene un nuevo motivo para ilusionarse. Fabio Gruber, defensor del FC Núremberg, fue convocado por primera vez a la Selección Peruana y no pudo celebrar de mejor manera: jugando como titular y ganando con su equipo.

El central de 23 años pudo festejar con todo su primera convocatoria a la Selección Peruana y no tuvo mejor manera de celebrarlo que ganando su más reciente partido. Venciendo 2-1 al Dynamo Dresden, el nuevo ‘eurocausa’ estuvo durante todo el cotejo.

Gruber fue parte del once inicial del FC Núremberg en la victoria 2-1 por la Bundesliga 2, donde volvió a mostrar solidez defensiva y liderazgo pese a su corta edad. Además, fue fundamental al no tener que recurrir a ninguna falta ni vio ninguna tarjeta.

El futbolista, nacido en Alemania pero con raíces peruanas, llega a esta convocatoria como una apuesta a futuro para la zaga nacional, destacando por su buen juego aéreo y salida limpia. Es una clara acción a favor del recambio generacional, impulsada por el técnico interino Manuel Barreto.

Fabio Gruber jugando con el FC Núremberg. (Foto: Getty Images)

¿En qué posición juega Fabio Gruber?

Fabio Gruber es un joven defensor central de 23 años y 1,88m de altura. Llegando a la Bundesliga 2 luego de fichar con FC Núremberg, en su paso por la Segunda División anotó 1 gol en 8 partidos y en Tercera División acumuló 2 goles en 21 cotejos.

Fabio Gruber en un partido con el FC Núremberg. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale Fabio Gruber?

Fabio Gruber vale 1,50 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt. Siendo el valor más alto que ha obtenido hasta ahora, el defensa central juega en el FC Núremberg de la Bundesliga 2.

¿Qué edad tiene Fabio Gruber?

Fabio Gruber tiene 23 años, juega de defensa central y pertenece al FC Núremberg de la Bundesliga 2. Fichado en febrero del 2025, el zaguero habla tanto alemán como español.

