Por qué Fabio Gruber usa una máscara en la Selección Peruana ante Chile

Fabio Gruber es titular en el partido de hoy entre Perú vs. Chile y muchos se sorprendieron al verlo jugando con una máscara. Iniciando como defensa por derecha, el zaguero llamó la atención pues al mostrarlo de cerca se notaba el uso de un protector facial.

Publicidad

Publicidad

Pues bueno, ahora vamos a explicar la razón por la que Fabio Gruber usa una máscara. Sucede que el defensor peruano sufrió unas fracturas faciales y ahora una una máscara para protegerse. Hay que mencionar que este artefacto médico es personalizado y le permite que siga jugando el fútbol de manera más segura.

¿Por qué Fabio Gruber juega con una máscara en el Perú vs. Chile?

Fabio Gruber jugando para la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Fabio Gruber es titular en el partido entre Perú vs. Chile. Asumiendo su primera presentación con la Selección Peruana, el defensa se colocó como zaguero central por derecha y se puso la camiseta 14.

Publicidad

Publicidad

Esta decisión fue muy cuestionada pues uno de los jugadores que empleó la camiseta 14, y es sin duda uno de los más icónicos del fútbol peruano, fue Claudio Pizarro. Con el 14 en la espalda, Claudio Pizarro la rompió en los clubes, pero no pudo hacer lo mismo en la ‘Bicolor’.

ver también Muy lejos de elogiarlo a César Inga: la increíble crítica que soltó Nolberto Solano

¿Cómo se ve Fabio Gruber sin la máscara?

Fabio Gruber jugando en el Perú vs. Chile. (Foto: Getty Images)

Hay que mencionar que Fabio Gruber tiene 23 años, juega en el Núremberg de la Bundesliga 2. Hay que mencionar que su padre es alemán y su madre es peruana.

Publicidad

Publicidad

Inició su carrera en las divisiones menores del Augsburgo, luego pasó al SC Verl y tras ello fichó por el Núremberg. Ahí se consolidó, debutó y ahora se afianzó como el segundo capitán del club entrenador por el mítico Miroslav Klose.

Datos claves

Fabio Gruber usa una máscara protectora debido a fracturas faciales sufridas anteriormente.

Gruber tiene 23 años, juega en el Núremberg de la Bundesliga 2 y usa la camiseta 14.

Publicidad

Publicidad