La Selección Peruana sigue en su etapa de preparación y está viendo nuevos jugadores. Es así como en este caso, el cuadro patrio probó a Fabio Gruber en su estreno con la camiseta ‘Bicolor’. El alemán con ascendencia peruana, destacó con buenas intervenciones, lo que hizo que termine de ser de lo más destacado del conjunto patrio.

El zaguero central en este caso fue puesto como titular por Manuel Barreto, que confió en él para este importante duelo. Dejando buenas sensaciones, algunos hinchas mencionaron que es un jugador ágil, que demuestra una gran velocidad, lo que no tienen otros centrales. Pero sobre todo, lo ven como alguien que llegó a sumarle al equipo patrio.

El central incluso ya se ganó el apodo de ‘Kaiser’. El cual en alemán significa ‘emperador’, lo cual se podría entender por la forma en la que manda en el campo, sin mencionar lo bien que se impone tanto en su área, como en la visitante.

Se esperaría que después de este encuentro, sea considerado como uno de los habituales en las convocatorias de la Selección Peruana. Así que acá es un jugador que se suma al grupo reducido que por ahora se va formando con miras a un equipo futuro de la ‘Bicolor’. Que todavía no está funcionando como se podría llegar a esperar.

La Selección Peruana se rinde ante Fabio Gruber

Por otro lado, la cuenta oficial de la Selección Peruana destacó el debut de Fabio Gruber. Felicitándolo por haber jugado su primer partido con los colores nacionales. Lastimosamente no pudo terminar celebrando una victoria, así que tendrá que esperar un poco para conseguir que esto se pueda llegar a dar pronto.

“Que sea el primero de muchos Fabio. Felicitamos a Fabio Gruber por su debut con La Bicolor”, es lo que se puede leer en el mensaje que dejó la FPF en sus redes sociales. Dejando en claro que el defensor nacional hizo un gran trabajo con el cuadro patrio.

Fabio Gruber el futuro de la defensa peruana

Con 23 años de edad, Fabio Gruber es de los más jóvenes en la Selección Peruana. Por lo que se espera que pueda llegar a posicionarse bien como uno de los titulares del equipo patrio para lo que serán las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

La pelea por un puesto lo tendrán Matías Lazo, Renzo Garcés, Luis Abram y Miguel Araujo. Por ahora son los principales en este lugar, ahora, con Erick Noriega también podría incluirse si desean bajarlo a su lugar como defensor y no usarlo como volante de primera línea.

