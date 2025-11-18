Nolberto Solano, ícono del fútbol peruano y exmiembro del cuerpo técnico de la Selección Peruana de Ricardo Gareca, ha emitido una advertencia contra el exceso de entusiasmo que rodea a las jóvenes promesas. En declaraciones recientes al Diario Líbero, el “Maestrito” señaló directamente el caso de César Inga, mediocampista de Universitario de Deportes, cuyas recientes actuaciones con la blanquirroja han generado expectativas que Solano considera desmedidas y carentes de la necesaria mesura en el análisis deportivo nacional.

César Inga recibió esto de Nolberto Solano

El núcleo de la crítica de Solano se enfoca no en la capacidad de Inga, sino en su falta de consolidación en su club. “Sobre Inga, más allá de lo que se dice y se comenta, no es un mal jugador”, afirmó, para luego plantear la pregunta clave que desnuda la euforia: “¿Pero por qué no es titular indiscutible en Universitario? Algo debe faltarle”. Esta observación resalta que la prioridad de cualquier futbolista en ascenso debe ser establecerse como una pieza fundamental en su equipo de origen.

César Inga jugando con Perú ante la Selección Colombia en Barranquilla. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

El exjugador del Newcastle United criticó duramente la tendencia del fútbol peruano a la sobrevaloración inmediata. Solano expresó su descontento con la rapidez con que se glorifica a un deportista tras un momento aislado de brillantez: “Marcó un golazo con la selección y ya muchos creen que debería jugar en el Real Madrid”. Para él, esta escalada de expectativas es perjudicial, ya que ignora el extenso proceso de desarrollo, maduración y, crucialmente, la necesidad de un rendimiento sostenido y constante en el tiempo.

Nolberto Solano habla con máxima autoridad

El mensaje final de Solano a la afición y a los propios futbolistas es un claro llamado a la calma. La frase “Hay que tener mesura” resume su postura de distanciarse del triunfalismo instantáneo. Desde su experiencia en la élite europea, Solano enfatiza que el verdadero camino al éxito internacional se forja con trabajo semanal, disciplina y humildad, y no con el eco mediático de actuaciones esporádicas.

La autoridad de Solano se sustenta en su trayectoria, especialmente en su rol en el comando técnico que llevó a Perú de vuelta a una Copa del Mundo. Su conocimiento de la dificultad para encontrar jugadores con un nivel competitivo internacional resalta la importancia de sus palabras. Solano sugiere que, si bien la Selección es una gran plataforma, la verdadera medida de calidad se encuentra en el día a día de la Liga 1, donde los jóvenes deben demostrar constantemente su superioridad táctica y física.

¿Crítica desmedida en contra de César Inga?

Las declaraciones del actual DT de la Selección de Pakistán van más allá de César Inga, configurándose como una crítica al ecosistema formativo y mediático peruano. Solano busca redirigir el foco hacia la base del éxito: la constancia. Su contundente crítica sirve como un recordatorio para los jóvenes talentos: la consolidación en el club y la disciplina son los pilares del éxito real, más importantes que los aplausos pasajeros o los titulares efusivos.

