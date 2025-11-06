¿Quién es Fabio Gruber? El defensor alemán que ya tiene DNI peruano y fue llamado por Manuel Barreto a la Selección

Fabio Gruber es una de las novedades en la lista de convocados de la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre. Así, tendrá seguramente su debut en los amistosos ante Rusia y Chile. El defensor, nacido en Alemania, recibió recientemente su DNI peruano lo que permitió, finalmente, el llamado del entrenador interino Manuel Barreto.

La lista de convocados de Perú cuenta con varios nombres propios sorpresivos, pero uno de los que más llamó la atención es el de Fabio Gruber. Es el primer llamado que recibe para jugar en ‘La Bicolor’, justo un día después de recibir su DNI que lo certifica como ciudadano peruano. Esto se logró luego de un largo, pero acelerado proceso burocrático con ayuda de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En tiempos de recambio para la Selección Peruana, aparece un defensor con muchas cualidades, quien llevaba en la mira de la FPF desde 2022, según RPP. Tras asentarse en el FC Núremberg de la Segunda División alemana, convirtiéndose en vice-capitán del primer equipo, ahora tiene su oportunidad en un combinado nacional.

Gruber portó la cinta de capitán y ha jugado enmascarado (Getty Images).

¿Quién es Fabio Gruber, el nuevo defensor que tiene la Selección Peruana?

Fabio Gruber es un defensor central de 23 años, categoría 2002, de 1,88 metros de altura, diestro y nacido en Augsburg, Alemania. Recibió su DNI peruano en las últimas horas, tal como adelantó el periodista Paul Pérez Rioja. De esta forma, se le permitió su convocatoria a la Selección Peruana, tal como confirmó Manuel Barreto.

Su actualidad es muy buena, ya que disputó todos los minutos en los 11 partidos de la 2. Bundesliga con el FC Núremberg, además de 120 minutos en un partido por Copa de Alemania. En 9 de esos 12 encuentros disputados portó la cinta de capitán, pese a ser el vice-capitán. Eso habla de su liderazgo en un equipo europeo, pese a ser de Segunda División.

El tema del idioma no es problema para Gruber. Habla español con su fluidez, ya que su madre es peruana. Es un caso similar al de Gianluca Lapadula (no fue convocado, finalmente, a la Selección). A su vez, tiene en el cuerpo técnico de Miroslav Klose en el FC Núremberg al argentino Javier Pinola, aquel defensor campeón de Copa Libertadores con River Plate.

Pinola, precisamente, fue uno de los que calificó a Fabio Gruber recientemente y tuvo puros elogios. “Es un chico con mucha personalidad y carácter. Tiene un gran juego aéreo, es muy técnico y sabe reconocer los espacios con inteligencia. Tiene unas condiciones tremendas para seguir creciendo“, supo decir en una charla con D’enganche.

La carrera de Fabio Gruber en Alemania

Fabio Gruber siempre jugó en el fútbol de Alemania. Al haber nacido en Augsburg, ha jugado en uno de los equipos de dicha ciudad, FC Augsburg, actual equipo de Bundesliga. Estuvo en dicho club desde las categorías base hasta 2023. Al no ser tenido en cuenta para el primer equipo. Así, se fue al SC Verl, de la Tercera División de Alemania.

En este equipo de la ciudad homónima de Verl, se fue consolidando poco a poco hasta ser un titular indiscutido y hasta portar la cinta de capitán, algo que también hace en el FC Núremberg. No pudo lograr el ascenso con este equipo, ya que fue rápidamente comprado por su actual club.

FC Núremberg pagó 700 mil euros por el pase de Gruber en febrero de este 2025. Su camino ha sido el mismo que en el Verl. Se fue afianzando como titular hasta ser indiscutido y ser, al menos, vice-capitán, pero capitán ante la ausencia de Robin Knoche, el habitual portador de la cinta.

Según Pinola, este alemán-peruano puede dar el salto tranquilamente a un equipo de Bundesliga. Actualmente, con FC Núremberg está en mitad de tabla en la 2. Bundesliga. Tiene 12 puntos y está a 14 unidades del líder, Paderborn, con 26.

