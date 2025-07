Óscar Ibáñez lanza un mensaje contra Universitario después de las acusaciones de Álvaro Barco en su contra

¿Recuerdan el mensaje de Álvaro Barco señalando directamente a Óscar Ibáñez? Donde dejó entrever que su decisión como entrenador de la Selección Peruana, estaba perjudicando a Universitario. Que no puede descansar bien para el clásico del fútbol peruano contra Alianza Lima. Ya que ahora tendrá un día menos para competir. Bueno apareció una respuesta inmediata del suceso como tal.

Responde fuerte contra Universitario

Óscar Ibáñez no se calló después de ser señalado como influencia en contra de Universitario, conversando con El Comercio: “Me gustaría entender qué hay detrás de esto, el porqué ponerme a mí y la selección en esta situación. Es un tema de tres, de la ‘U’, la Liga y Alianza, que debieron resolver entre ellos. Es una pena porque deberíamos estar celebrando que después de mucho tiempo tres equipos peruanos siguen en competencias internacionales”.

Recordemos que Álvaro Barco apuntó contra Óscar Ibáñez porque el próximo lunes 25 de agosto empezarán los entrenamientos con futbolistas locales, pensando en las Eliminatorias. Por eso el clásico no se podría jugar ese día, entonces ahora será el domingo 24 de agosto. Siendo Universitario perjudicado porque la “U” tendrá que jugar el partido de vuelta de Copa Libertadores ante Palmeiras. El jueves 21 (7:30 p.m.) a en Brasil. Haciendo explotar una polémica absoluta donde el gran culpable, parecería ser el seleccionador nacional de Perú.

El entrenador de la Selección Peruana respondió a la última declaración de Álvaro Barco donde lo increpa por perjudicar a Universitario en la fecha del clásico del fútbol peruano: “No entiendo por qué me puso en un lugar que no me corresponde. Es una incoherencia total que diga esto porque la programación está a cargo de la Liga, yo solo me encargo de la selección”.

Óscar Ibáñez presentado en la Selección Peruana. (Foto: X).

Selección Peruana no busca perjudicar

Para Óscar Ibáñez este impase termina siendo perjudicial, explica en la entrevista con el medio escrito: “Me sorprende mucho lo declarado porque todos los presidentes, administradores, directores, gerentes y entrenadores saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local”.

Justificando que no quiere dañar a Universitario y favorecer a Alianza Lima como quieren pensar en Ate: “Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente. Jorge Fossati estuvo hace muy poco acá y sabe que es así. Antonio García Pye, que es el gerente deportivo de la’ U’, y fue gerente de selecciones durante los últimos años, sabe que es así”.

