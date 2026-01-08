¿Caso cerrado? Álvaro Barco revela por qué no quieren vender a César Inga: “El momento ya no encaja”

Universitario de Deportes empezó la temporada 2026 con algunos inconvenientes. Si bien el torneo todavía no empieza, en la previa hay distintas cuestiones que generan cierto nivel incertidumbre en el medio local. El más reciente caso de César Inga es uno de ellos ya que pudo ser vendido a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos y Álvaro Barco explicó los detalles.

Resulta que César Inga, quien por cierto fue uno de los mejores jugadores en el más reciente título nacional de Universitario de Deportes, recibió una oferta de Kansas City y desde la directiva merengue optaron por destacarla. ¿El motivo? Se dijo que no era lo suficientemente interesante ni provechosa en varios sentidos, aunque ahora Álvaro Barco se sinceró respecto a esta decisión del club.

“Acá hay dos o tres afectados porque sin duda el representante tiene una ambición de querer traspasar al jugador. Entiendo la molestia, pero el momento en que llega la propuesta no es idónea para el club. Tendríamos que salir a buscar y comprar un jugador y el momento ya no encaja. Si eso se daba en diciembre nos daba tiempo y se podía negociar”; declaró Álvaro Barco hoy en Campo Mar.

La postura del representante de César Inga al ver que Universitario no aceptó la oferta de Kansas City

En horas de la mañana, durante la edición del programa digital ‘Nada Que No Sepa‘, se tuvo la palabra de Narciso Algamis respecto a la negativa que mostró Universitario de Deportes frente a la más reciente oferta que llegó por los servicios de César Inga desde Kansas City de la MLS de los Estados Unidos. Prácticamente dijo que la directiva crema está perjudicando a su representado.

“Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas, como toda negociación. Al final Universitario decide no venderlo por un tema deportivo. La ‘U’ es el dueño del pase del jugador y uno no puede hacer nada, pero tampoco se le puede cortar las alas al futbolista. Estas oportunidades no se dan todos los días. Perú no es un país que exporta jugadores en gran cantidad año tras año. Hay que ser claros y objetivos”; comentó el agente de César Inga.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre la posibilidad de que César Inga pueda emigrar?

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, fue bastante contundente cuando fue consultado sobre las posibilidades que tendría César Inga de emigrar en el actual mercado de pases. Señalando sus cualidades y de que claramente cuenta con el defensor en sus futuras planificaciones, aseguró que más adelante podría gozar de más chances si destaca en esta temporada.

“Se está hablando de que César Inga tiene una oferta de la MLS, pero para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede. Que haga un buen año. Si después tiene ofertas, que la pueda aprovechar, pero luego de un año con nosotros. Tiene características de lo que yo estoy buscando en varias posiciones”; sentenció el estratega español en charla con los medios locales.

