Paolo Guerrero analizó el nivel de la Selección Peruana en los duelos ante Rusia y Chile: “Mi respaldo total”

Por más que la Selección Peruana se encuentre en un proceso de transición en cuanto a las oportunidades para nuevos jugadores, las derrotas siempre duelen y más por la manera en cómo se dan. El último clásico del pacífico frente a la Selección Chilena dejó un sabor amargo, aunque no por ello Paolo Guerrero se aleja del constante aliento hacia el equipo de todos ahora que lo mira de afuera.

Como bien sabemos, Paolo Guerrero tiene 41 años y por más que no haya dicho explícitamente que se retira de la Selección Peruana, es muy consciente de que ya es hora de probar nuevas opciones en la plantilla. Es por ello que, luego de los más recientes amistosos internacionales frente a Rusia y Chile, no quiso esconder sus sensaciones y evidenció un incondicional apoyo hacia todos los jugadores.

“Hay que apoyar como siempre lo he dicho. Si la cosa no viene tan bien, hay que apoyar, hay que subirnos al bus para apoyar. Hay fases que vamos a pasar seguramente, pero hay que apoyar. A los muchachos que están ahí les doy mi respaldo total y apoyar como lo dije, en las buenas y en las malas. Sobre todo el que es patriota”; comentó Paolo Guerrero el día de hoy en charla con la prensa.

¿Paolo Guerrero le dijo adiós definitivo a la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que Paolo Guerrero no está retirado del fútbol ya que se mantiene en total vigencia vistiendo la camiseta de Alianza Lima, todo parece indicar que su momento en la Selección Peruana ya pasó. Eso sí, sigue asegurando que jamás se negaría a ser parte de una futura convocatoria si es que así se lo hacen saber ya que se mantiene muy al pendiente del equipo.

“Yo no puedo decirle no a mi selección, pero como te digo, voy a apoyar al máximo a los chicos que están ahí y espero que los próximos partidos sean mejores sucesivamente”; enfatizó el ‘Depredador‘ y con lo cual queda totalmente en evidencia que está predispuesto a seguir sumando su granito de arena a la Blanquirroja hasta cuando el fútbol se lo pueda permitir.

¿Cuál será el futuro profesional de Paolo Guerrero?

Si bien todavía no hay un anuncio oficial al respecto, distintas informaciones en el ámbito deportivo local indican que Paolo Guerrero ya tendría un acuerdo de renovación con Alianza Lima por toda la temporada 2026 y que luego de ello le pondría punto final a su carrera deportiva. En conclusión, el goleador nacional jugará hasta los 42 años de edad y lo hará en el equipo de sus amores.

Fuente: Alianza Lima

