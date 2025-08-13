¿Perú se puede ilusionar? Así es el formato del repechaje para el Mundial 2026

La Selección Peruana no viene nada bien en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Pero esto no ha hecho que la esperanza se pierda a falta de tan solo dos fechas para culminar el torneo. Es así como la FIFA reveló como será el camino para los equipos que clasifiquen al repechaje. En esta oportunidad será diferente, no como se venía haciendo con eliminatorias. Sino esta vez una especie de torneo.

Publicidad

Publicidad

Para comenzar el máximo ente del fútbol decidió nombrar a este certamen como “Repesca Internacional”. En esta edición se disputará desde el 26 al 31 de marzo del 2026. Tendrá un total de seis selecciones que compitan por tan solo dos cupos para el torneo mundial que en esta oportunidad se disputará en México, Estados Unidos y Canadá desde junio del siguiente año.

Los clasificados a esta “Repesca Internacional” se dividen de la siguiente forma:

2 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)

1 de la Confederación Africana (CAF)

1 de la Confederación Sudamericana (Conmebol)

1 de la Confederación Asiática (AFC)

1 de la Confederación de Oceanía

Por ahora solo hay clasificado a este nuevo formato, se trata de Nueva Caledonia, que ya tiene un cupo por parte de la Conferencia de Oceanía. Los demás clasificados aún están por decidirse.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se definirá la “Repesca Internacional”?

En esta oportunidad se va a terminar jugando una especia de ‘Munidalito’ por así decirlo para determinar a los clasificados. Para comenzar habrá dos seminales y dos finales. De esta forma los dos ganadores estarán en el próximo Mundial de Fútbol.

Gianni Infantino (Foto: Getty).

Los cuadros que disputen las semifinales serán las cuatro selecciones que estén peor clasificadas en el ranking FIFA en el mes de noviembre. Este es el mismo formato para la elección de las posiciones en el sorteo para el Mundial el día 4 de diciembre. Lo mismo pasará con las dos semifinales de esta repesca.

Publicidad

Publicidad

Después, los dos cuadros que estén mejor posicionados en el ranking FIFA de las seis clasificadas tendrán la opción de pasar de frente a la final. Por lo que esperarán cada una a su rival proveniente de cada una de las semifinales. En este caso, todo será resuelto a partido único, por lo que el margen de error se disminuye bastante.

¿Cómo está Perú en las Eliminatorias?

La Selección Peruana se ubica en el puesto número nueve con 12 puntos. Mientras que el puesto de repechaje es en el lugar siete y es por ahora de Venezuela que suma 18 unidades. Con lo cual es casi un milagro para que la ‘Bicolor’ pueda ocupar esa plaza al final de las Eliminatorias. Pero la fe nunca se puede perder en el fútbol.

Publicidad

Publicidad

ver también Proponen a Pep Guardiola para dirigir a selección en Sudamérica: “Tenemos que traer al mejor”