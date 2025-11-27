Es tendencia:
Perú vs. Chile EN VIVO: ¿A qué hora juegan el Clásico del Pacífico de la Liga de Naciones Femenina?

La Selección Peruana se enfrenta a Chile en Cusco en su segundo partido en esta Liga de Naciones, torneo clasificatorio al Mundial 2027.

Por Hugo Avalos

La Selección Peruana juega el Clásico del Pacífico ante Chile.
La Selección Peruana disputa su primer partido como local en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26. Recibe en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco a la Selección Chilena. El duelo se juega este viernes 28 de noviembre desde las 16:00 horas y se puede ver en vivo por DSports y DGO.

Perú, combinado nacional dirigido por el argentino Antonio Spinelli, afronta su segundo compromiso en lo que es la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol. Tras haber perdido 4-1 ante Colombia en Medellín, ahora tiene otro duro duelo: el Clásico del Pacífico.

Este es el primer compromiso que tendrá La Bicolor durante esta ventana internacional. Luego del duelo ante Chile, le tocará viajar a Cabudare para jugar el martes 2 de diciembre ante la Selección de Venezuela. Estos son los últimos partidos del año para el combinado blanquirrojo.

¿A qué hora se juega Perú vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina?

Perú vs. Chile se juega este viernes 28 de diciembre desde las 16:00 horas (Perú) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Se trata del partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, torneo que sirve de clasificación para el Mundial Femenino 2027. Es el mismo horario para Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 18:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 17:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 13:00 horas. Y en México, comienza a las 15:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Perú vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El Clásico del Pacífico por la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26 se podrá ver en vivo y en directo con transmisión de DSports y la plataforma DGO para toda Sudamérica. En Chile se puede ver por Chilevisión también.

