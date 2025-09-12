Es tendencia:
FPF anunció al nuevo DT de la Selección Peruana Femenina: quién es Antonio Spinelli, ex de Racing y Chivas

El 'Tano' Spinelli fue presentado por el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari. Quién es, antecedentes y más sobre el nuevo DT.

Por Hugo Avalos

Antonio 'Tano' Spinelli, nuevo entrenador de la Selección Peruana Femenina.
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó de manera oficial al nuevo entrenador de la Selección Peruana Femenina. El argentino Antonio ‘Tano’ Spinelli fue presentado por Jean Ferrari, Director General de Fútbol, para tomar el cargo de La Blanquirroja.

Tras la salida de la entrenadora brasileña Emily Lima, quien no estuvo a la altura en la Copa América, una de las primeras tareas de Jean Ferrari en su nuevo rol en la FPF fue examinar la situación de la Selección Peruana Femenina. Entre los candidatos para el cargo de entrenador estuvo el ex seleccionador colombiano, Nelson Abadía.

Sin embargo, tras varios días de incertidumbre, se definió la llegada del argentino Antonio Spinelli, de varias experiencias en el profesionalismo, pero también en Juveniles. La idea de la Federación para el futuro es reestructurar el fútbol peruano femenino y, por eso, han dado con el argentino.

¿Quién es Antonio ‘Tano’ Spinelli, nuevo DT de la Selección Peruana Femenina?

Antonio ‘Tano’ Spinelli tiene 44 años, nacido y criado en Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se destacó en dicho país por su trabajo en Racing Club, donde trabajó entre los años 2017 y 2021. Recientemente, fue parte de las Chivas de Guadalajara Femenil.

Antes de sobresalir en ‘La Academia’, el ‘Tano’ supo entrenar a Los Dogos, Selección Argentina Gay de Fútbol, conjunto albiceleste inclusivo, entre 2015 y 2016.

En Racing Club, fue entrenador del equipo femenino, pero trabajó como Coordinador de las Divisiones inferiores de ‘La Academia’. Gracias a su trabajo, Racing ascendió a la Primera División del Fútbol Argentino Femenino en 2018 y clasificó a la Copa Libertadores en 2020.

En 2023 llegó a las Chivas Femenil de México, equipo al que dirigió en 29 partidos con el que logró 18 victorias, 7 empates y 4 derrotas. No son números malos, pero no estuvieron a la altura de lo que pretendían los dirigentes del conjunto de Guadalajara. Fue despedido en abril de 2024 y, desde entonces, se encontraba libre.

Antonio Spinelli debutará con Perú en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26

Antonio Spinelli tendrá todo el mes de septiembre para analizar y delinear el futuro proceso de la Selección Peruana Femenina. Su primer trabajo iniciará en octubre con la disputa de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, torneo clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2027, que se jugará en Brasil.

Debido a la localía mundialista de las brasileñas, la Liga de Naciones tendrá a las restantes 9 selecciones de Conmebol en competencia entre octubre de 2025 y junio de 2026. Este certamen clasificatorio entrega dos plazas directas al Mundial y dos plazas al repechaje. Se jugará como una Eliminatoria, es decir un formato de todos contra todos, pero a una sola rueda.

