Melgar destacó a Matías Lazo, pero los hinchas peruanos los destrozaron: “El mejor jugador de Chile”

La Selección Peruana suma una nueva derrota este año 2025 que no ha sido uno de sus mejores. El cuadro nacional con nuevos jugadores no estuvo a la altura del encuentro contra Chile que terminó por superar en el segundo tiempo al cuadro peruano que no pudo hacer nada para evitar una dolorosa derrota en los minutos finales.

Eso sí, uno de los jugadores que fue más cuestionado en el encuentro fue Matías Lazo, quien jugó como lateral por la derecha en todo el partido. El nivel del jugador de FBC Melgar no fue el mejor, esto ocasionó que la afición se ponga en su contra y se gane muchas críticas. Para completar un mal juego terminó siendo el artífice del gol del triunfo para los chilenos.

Melgar destacó a Matáis Lazo

En la cuenta oficial de Melgar, el cuadro de Arequipa no dudó en poder destacar a Matías Lazo como uno de los titulares. Haciendo un post especial para el defensor que tenía una oportunidad de oro para llegar a demostrar su juego desde el arranque.

“¡DESDE EL VAMOS! Nuestro león, Matías Lazo, arrancó como titular en la Selección 🇵🇪 en el amistoso internacional frente a Chile, que ya se viene jugando en tierras chilenas. #RugeMati”, fueron las palabras de aliento que el conjunto ‘dominó’ realizó en sus redes sociales.

Hinchas critican a Matías Lazo

Matías Lazo no tuvo el mejor de sus partidos y fue uno de los blancos de críticas para los hinchas de la Selección Peruana. Justamente uno de los hinchas no dudó en destacarlo como el mejor jugador de Chile debido a que anotó el gol en contra con el cual se perdió 2-1.

Defender fue lo que terminó costándole más a Lazo, pues cuando subió al ataque se le sintió mucho más cómodo, algo que seguramente irá mejorando con el pasar de los partidos en la Selección Peruana. Recordemos que es uno de los nuevos que no ha tenido tantas oportunidades en duelos anteriores con el conjunto patrio.

Por otro lado, el periodista Erick Osores tuvo fuertes palabras al final del partido tras el gol en contra del defensor nacional. El cual en su afán de buscar despejar el balón terminó metiendo el esférico en su propia portería.

“Bueno, una lástima que el final, cuando Perú creo que había hecho el trabajo para no irse en derrota para nada, esta jugada en donde hay dos sobre uno, y si halagamos la jugada de (César) Inga, pues esta jugada también tuvo algo de eso”, dijo el comunicador en la transmisión del partido.

