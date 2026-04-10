Confesión que reabre una herida que nunca terminó de cerrarse. Ricardo Gareca habló sobre la ausencia de Claudio Pizarro en el Mundial de Rusia 2018 y dejó una frase que sacude el recuerdo de uno de los episodios más debatidos en la historia reciente de la Selección Peruana.

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“Quizás él lo merecía. Podría ser que dada la trayectoria, la importancia, la relevancia y lo embajador que fue a nivel mundial, por ahí merecía tener un lugar en el Mundial”, reconoció el técnico argentino en charla con Verónica Linares en su programa de YouTube ‘La Linares’. Con esta declaración se abre la puerta a la duda sobre una decisión que marcó su ciclo.

Gareca explicó el contexto que condicionó su determinación. Señaló que cada vez que convocaba a Claudio Pizarro, el delantero arrastraba molestias físicas que le impedían rendir al máximo nivel, un factor clave al momento de armar la lista definitiva.

Sin embargo, el reconocimiento va más allá de lo deportivo. El técnico puso en valor la trayectoria, la relevancia internacional y el rol de embajador que tuvo Pizarro, argumentos que, según sus propias palabras, pudieron haber justificado su presencia en el Mundial de Rusia 2018.

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Gareca no se arrepiente por no llevar a Pizarro a Rusia 2018

Aun así, fue firme en sostener su postura. Ricardo Gareca dejó en claro que no se arrepiente, ya que incluir a Claudio Pizarro habría significado dejar fuera a jugadores que lucharon durante todo el proceso clasificatorio para llevar a Perú nuevamente a un Mundial.

“No tanto como decir que me arrepiento, porque si no estaría dejando de lado a muchachos que lucharon para que Perú vaya al Mundial, pero sí podría haber ido”, mencionó. Entre el mérito histórico y la decisión deportiva, el caso de Claudio Pizarro sigue siendo un tema sensible. Porque hay decisiones que se explican con el tiempo, pero nunca dejan de discutirse.

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Ricardo Gareca y Claudio Pizarro durante una conferencia de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cómo quedó Perú en el Mundial de Rusia 2018?

Perú estuvo en el Grupo C del Mundial Rusia 2018 y perdió 1-0 ante Dinamarca, 1-0 ante Francia y ganó 2-0 a Australia, cerrando como tercero en su serie y quedando eliminado de la Copa del Mundo en fase de grupos.

Los números de Claudio Pizarro con la Selección Peruana

Claudio Pizarro debutó en la Selección Peruana el 17 de febrero de 1999, jugó en total 85 partidos y marcó 20 goles.

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Datos claves

Ricardo Gareca admitió que Claudio Pizarro merecía un lugar en el Mundial Rusia 2018.

Las constantes molestias físicas del delantero condicionaron su convocatoria definitiva a la selección.

El técnico priorizó a los jugadores que disputaron todo el proceso clasificatorio sudamericano.